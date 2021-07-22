Реакция на вакцину от COVID-19. Хавбек Реала почувствовал недомогание на тренировочном занятии

На вчерашней тренировке мадридского "Реала" полузащитник "сливочных" Иско почувствовал недомогание. Исполнитель завершил занятие еще в начале сессии.

По информации испанского издания Marca, причиной плохого самочувствия хавбека является реакция на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. 29-летний Иско и еще несколько его партнеров по раздевалке "меренг" вакцинировались 19 июля.

Иско уже сдал два отрицательных ПЦР-теста. В медицинском штабе клуба точно связывают его состояние с иммунным ответом организма. Источник подчеркивает, что хавбек входит в планы Карло Анчелотти на следующий сезон и работает с огромной отдачей на каждой тренировке.