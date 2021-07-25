Рома дает за Ленгле 15 млн, Барса хочет получить 25

Центральный защитник каталонской "Барселоны" Клеман Ленгле близок к тому чтобы покинуть "сине-гранатовых" уже этим летом.

Итальянское издание Diario Sport сообщает, что римская "Рома" хочет подписать центрбэка. "Волки" готовы выложить за Ленгле 15 миллионов евро. В свою очередь руководство "блауграны" планирует получить за Клемана не менее 25 млн.

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В прошлой кампании чемпионата Испании 26-летний француз принял участие в 33 поединках.