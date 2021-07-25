  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рома дает за Ленгле 15 млн, Барса хочет получить 25
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома дает за Ленгле 15 млн, Барса хочет получить 25

Испания
(2 голосов)

Клеман может покинуть столицу Каталонии

Рома дает за Ленгле 15 млн, Барса хочет получить 25

Новина українською

Центральный защитник каталонской "Барселоны" Клеман Ленгле близок к тому чтобы покинуть "сине-гранатовых" уже этим летом.

Итальянское издание Diario Sport сообщает, что римская "Рома" хочет подписать центрбэка. "Волки" готовы выложить за Ленгле 15 миллионов евро. В свою очередь руководство "блауграны" планирует получить за Клемана не менее 25 млн.

Читайте такжеБарса хочет отдать Ленгле в клуб из АПЛ

В прошлой кампании чемпионата Испании 26-летний француз принял участие в 33 поединках.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Рома (Рим) Клеман Ленгле
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Diario Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...