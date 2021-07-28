  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Суарес много выиграл не потому, что он самый милый на поле". Депая не беспокоит клеймо бунтаря
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Суарес много выиграл не потому, что он самый милый на поле". Депая не беспокоит клеймо бунтаря

Испания
(1 голосов)

Готов рвать за каталонцев

"Суарес много выиграл не потому, что он самый милый на поле". Депая не беспокоит клеймо бунтаря

Barcelona

Новина українською

Новичок каталонской "Барселоны" Мемфис Депай высказался о своем характере. Цитирует футболиста Sport.es.

"Меня не волнует, что некоторые называют меня бунтарем. Бывает, что дерзкий характер на поле может привнести что-то в игру и помочь команде победить. Например, Луис Суарес – он выиграл много матчей, забил кучу голов. И это произошло не потому, что на поле он самый милый человек на поле. Без понятия, почему у слова "бунтарь" такой негативный оттенок".

Напомним, Луис Суарес выступал за "Барселону" с 2014-го по 2020-й год.

Читайте такжеМемфис Депай: Играть с Месси – это мечта. Куман? Я бы перешел в Барселону даже без Рональда

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Суарес Барселона Мемфис Депай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...