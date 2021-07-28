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"Суарес много выиграл не потому, что он самый милый на поле". Депая не беспокоит клеймо бунтаря
Готов рвать за каталонцев
Barcelona
Новичок каталонской "Барселоны" Мемфис Депай высказался о своем характере. Цитирует футболиста Sport.es.
"Меня не волнует, что некоторые называют меня бунтарем. Бывает, что дерзкий характер на поле может привнести что-то в игру и помочь команде победить. Например, Луис Суарес – он выиграл много матчей, забил кучу голов. И это произошло не потому, что на поле он самый милый человек на поле. Без понятия, почему у слова "бунтарь" такой негативный оттенок".
Напомним, Луис Суарес выступал за "Барселону" с 2014-го по 2020-й год.
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