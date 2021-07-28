"Суарес много выиграл не потому, что он самый милый на поле". Депая не беспокоит клеймо бунтаря

Новичок каталонской "Барселоны" Мемфис Депай высказался о своем характере. Цитирует футболиста Sport.es.

"Меня не волнует, что некоторые называют меня бунтарем. Бывает, что дерзкий характер на поле может привнести что-то в игру и помочь команде победить. Например, Луис Суарес – он выиграл много матчей, забил кучу голов. И это произошло не потому, что на поле он самый милый человек на поле. Без понятия, почему у слова "бунтарь" такой негативный оттенок".