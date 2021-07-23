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Мемфис Депай: Играть с Месси – это мечта. Куман? Я бы перешел в Барселону даже без Рональда

Испания
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Интересное интервью голландца

Мемфис Депай: Играть с Месси – это мечта. Куман? Я бы перешел в Барселону даже без Рональда

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Нидерландский форвард Мемфис Депай перешел в "Барселону" из "Лиона", контракт подписан до 2023 года – он уже успел выразить свое восхищение Лионелем Месси. Цитирует голландца Marca и Goal.com.

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"Для меня большая честь находиться здесь. Я мечтал о "Барселоне" еще в детстве. Это были долгие переговоры, однако желание играть Каталонии было всегда. Спасибо президенту и всему Совету директоров за то, что они сделали это возможным. Я также хочу поблагодарить тренера. Куман помог мне чувствовать себя очень комфортно. Думаю, я бы переехал, даже если бы его здесь не было, потому что "Барселоне" нельзя отказывать. Тем не менее, Рональд оказал большое влияние".

"Месси? Играть с ним – это мечта. Он легенда и мне не стоит особо много говорить по этому поводу. Лучший футболист мира, я его поклонник. Вы видели, что он сделал на Копа Америка? Я с нетерпением жду совместных выступлений с Лионелем".

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона Мемфис Депай
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Источник:
Marca

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