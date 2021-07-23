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Мемфис Депай: Играть с Месси – это мечта. Куман? Я бы перешел в Барселону даже без Рональда
Интересное интервью голландца
WTN
Нидерландский форвард Мемфис Депай перешел в "Барселону" из "Лиона", контракт подписан до 2023 года – он уже успел выразить свое восхищение Лионелем Месси. Цитирует голландца Marca и Goal.com.
"Для меня большая честь находиться здесь. Я мечтал о "Барселоне" еще в детстве. Это были долгие переговоры, однако желание играть Каталонии было всегда. Спасибо президенту и всему Совету директоров за то, что они сделали это возможным. Я также хочу поблагодарить тренера. Куман помог мне чувствовать себя очень комфортно. Думаю, я бы переехал, даже если бы его здесь не было, потому что "Барселоне" нельзя отказывать. Тем не менее, Рональд оказал большое влияние".
"Месси? Играть с ним – это мечта. Он легенда и мне не стоит особо много говорить по этому поводу. Лучший футболист мира, я его поклонник. Вы видели, что он сделал на Копа Америка? Я с нетерпением жду совместных выступлений с Лионелем".
❝He's a legend ... Best player in the world ... Everybody in the world would like to play with a player like that.❞— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2021
— @Memphis when asked about Leo #Messi pic.twitter.com/35YfaxEnGA
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