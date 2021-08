Барселона при Месси выиграла 38 процентов своих титулов

В связи с уходом Лионеля Месси из "Барселоны", ESPN тут же опубликовало много интересной статистики о игроке с самым большим количеством сезонов в клубе.

Лионель Месси провел 17 сезонов в составе "Барселоны" – больше не провел никто. На ровне с ним только Хави и Карлес Решак.

17 - Lionel Messi ???????? is the player to have appeared the most seasons for Barcelona (17 level with Xavi Hernández & Carles Rexach), surpassing Andrés Iniesta, Sadurní & Migueli (16 for each one). Mystery#LionelMessi #leomessi #Barca pic.twitter.com/hoN4r0Jcio — OptaJose (@OptaJose) August 5, 2021

Ещё одни занимательные цифры: "Барселона" с Лионелем Месси выиграла четыре из своих пяти трофеев Лиги Чемпионов (один единственный без Месси был завоеван в сезоне 91/92, когда трофей ещё назывался Кубком Чемпионов).

В общем, по статистике ESPN, каталонский клуб при аргентинском нападающем завоевала 38% своих трофеев – 62% без него. В этом году "Барселоне" исполнится 122 года.

Barcelona says Lionel Messi is leaving the club.



Barcelona has won 4 of the 5 European Cups in club history since Messi made his senior debut in October 2004, as well as 10 of the club’s 26 La Liga titles. pic.twitter.com/IWQ4o6GEsg — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 5, 2021

Также Лионель Месси – игрок, который забил больше всего голов за один клуб в истории. Он опередил на 29 мячей Пеле и на 108 Герда Мюллера.

Только один игрок в истории "Барселоны" забил хотя бы 200 мячей за клуб – это Сесар Родригес (232), выступавший за Барселону с 1939 по 1955 год.

Lionel Messi's 672 goals with Barcelona are the most with one club in soccer history.



Only one other player in Barcelona history had even 200 goals with the club (César Rodríguez: 232). pic.twitter.com/doFwhZsxZr — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 5, 2021

Напомним, что сегодня "Барселона" объявила о расставании с Лионелем Месси.