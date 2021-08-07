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Испанский полузащитник Барселоны провел за сезон 73 матча
Феноменальный показатель
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник Педри вошел в стартовый состав сборной Испании на финальный матч Олимпиады в Токио против сборной Бразилии. Таким образом, на данный момент он проводит свой 73-й официальный поединок в сезоне 2020-2021.
Первый свой матч в сезоне он сыграл 3 сентября прошлого года. Итак, он выходил на поле в официальной встрече каждые 4,5 дня.
За "Барселону" он провел 52 матча (37 – в Ла Лиге, 7 – в ЛЧ, 6 – в Кубке Испании и 2 – в Суперкубке Испании). Также на его счету игры за Национальную (10), Олимпийскую (7) и молодежную (4) сборные Испании. За этот период молодой футболист записал в свой актив 4 гола и 8 ассистов.
Отметим, что следующий официальный матч "Барселона" проведет уже 15 августа против "Реал Сосьедад".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 18-летнего игрока в 80 млн евро. Перед началом сезона его стоимость достигала 7,2 млн евро.
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