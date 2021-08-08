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Видео, как Месси заплакал перед началом пресс-конференции на Камп Ноу

Испания
Обновлено
(4 голосов)

Игрок не сдержал эмоции

Видео, как Месси заплакал перед началом пресс-конференции на Камп Ноу

espana

Новина українською

Сегодня Лионель Месси дает свою последнюю пресс-конференцию перед уходом с "Барселоны".

На видео можно увидеть, что аргентинец не смог сдержать слёзы, в последний раз выходя на сцену в каталонском клубе. При этом весь зал аплодировал нападающему стоя.

Добавим, активный интерес к Лионелю проявляет ПСЖ. Сообщается, что клуб вскоре подпишет контракт с Месси, по которому он будет получать 50 млн евро в год.

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В статье: Лионель Месси Камп Ноу Барселона Испания
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Комментарии (5)
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Spokoyno (Київ)
08.08.2021 в 13:48
Дійсно Барселона для Мессі більше ніж половина його життя! 21 з 34... Тим більш яскравого наповненого багатьма досягненнями! Але життя іноді підкидає і таки коники!
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+1
-1
football_soccer (Украина)
08.08.2021 в 13:43
в каждой стране есть минимальный размер оклада труда, в том числе спортивные лиги, вроде бы тоже должны устанавливать свои минимальные и максимальные потолки размера зарплат. Много написано, как раз о превышение максимального потолка зарплаты Месси, но а как на счет минимально возможного оклада? Нет? Очень хочу остаться и даже рыдаю, но за минималку оставаться не буду, хоть и хочу? Это как вообще? Ну подпишись на условные 5 тысяч евро и оставайся в Барсе. Спектакль устроил.
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+2
0
Ol-g (Одесса)
08.08.2021 в 13:49
Да он должен доплачивать Барсе, чтобы играть там. Во как.
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+1
0
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PiterCantrope (Франківськ)
08.08.2021 в 14:18
От тому він і мультимільйонер, а люди, які лишають такі коменти, живуть в орендованих комуналках)
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0
-1
Dr. House (Поділля)
08.08.2021 в 13:33
Не плачь, девчонка!!!))) Ты хорошо поимел Барсу, почти до конца, но что-то в конце пошло не так
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+4
-3


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