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Видео, как Месси заплакал перед началом пресс-конференции на Камп Ноу
Игрок не сдержал эмоции
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Сегодня Лионель Месси дает свою последнюю пресс-конференцию перед уходом с "Барселоны".
На видео можно увидеть, что аргентинец не смог сдержать слёзы, в последний раз выходя на сцену в каталонском клубе. При этом весь зал аплодировал нападающему стоя.
Добавим, активный интерес к Лионелю проявляет ПСЖ. Сообщается, что клуб вскоре подпишет контракт с Месси, по которому он будет получать 50 млн евро в год.
???? pic.twitter.com/bvQ9e2sGNV— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 8, 2021
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Источник:Твиттер ФК "Барселона"
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Комментарии (5)
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Spokoyno (Київ)
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football_soccer (Украина)
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