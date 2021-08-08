Видео, как Месси заплакал перед началом пресс-конференции на Камп Ноу

Сегодня Лионель Месси дает свою последнюю пресс-конференцию перед уходом с "Барселоны".

На видео можно увидеть, что аргентинец не смог сдержать слёзы, в последний раз выходя на сцену в каталонском клубе. При этом весь зал аплодировал нападающему стоя.

Добавим, активный интерес к Лионелю проявляет ПСЖ. Сообщается, что клуб вскоре подпишет контракт с Месси, по которому он будет получать 50 млн евро в год.