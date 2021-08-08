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Месси: Я был убежден, что остаюсь в Барсе. Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги
Вмешались третьи силы
Фото: daily sabah / Автор: неизвестен
Лионель Месси рассказал о переговорах с "Барселоной" на счет продления контракта:
"У нас действительно не было проблем с "Барселоной". Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий. Я никогда никого не обманывал.
Я был убежден, что остаюсь в "Барсе". Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги.
Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор я стараюсь привыкнуть к этой мысли. Мне надо немного отойти, и я надеюсь, что мои родные мне помогут, и я смогу продолжить играть в футбол.
"Барселона" - одна из лучших команд в мире. Великие игроки будут продолжать приезжать сюда. Игроки проходят, а клуб всегда важнее всех. Люди привыкнут к этому. Мой уход пока странный, но они привыкнут.
Я чувствую печаль, потому что я должен покинуть клуб, который люблю", - сказал Месси на пресс-конференции.
Напомним, что срок действия контракта Лео истек 1 июля, и стороны не смогли продолжить его. Сейчас аргентинец находится в статусе свободного агента.
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