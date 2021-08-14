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Пике пожертвовал своей зарплатой ради возможности регистрации Депая и Гарсии
Достойный поступок
Getty Images / Global Images Ukraine
Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике пошел на значительное снижение своей заработной платы ради возможности зарегистрировать “блауграной” летних новичков Мемфиса Депая и Эрика Гарсия. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Все было сделано ради соблюдения финансовых ограничений. Благодаря этим действиям "Барселона" смогла зарегистрировать нидерландца и испанца.
Отметим, что в прошлом сезоне Пике зарабатывал 12,5 млн евро в год, а Мемфис заключил соглашение с "Барсой" с окладом в 5 млн евро в год. Гарсия же получал в "Манчестер Сити" 850 тыс евро в год.
Добавим, что Пике в долгосрочной перспективе планирует стать президентом "Барселоны". Его контракт с клубом рассчитан до 2024-го года.
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