Пике пожертвовал своей зарплатой ради возможности регистрации Депая и Гарсии

Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике пошел на значительное снижение своей заработной платы ради возможности зарегистрировать “блауграной” летних новичков Мемфиса Депая и Эрика Гарсия. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Все было сделано ради соблюдения финансовых ограничений. Благодаря этим действиям "Барселона" смогла зарегистрировать нидерландца и испанца.

Отметим, что в прошлом сезоне Пике зарабатывал 12,5 млн евро в год, а Мемфис заключил соглашение с "Барсой" с окладом в 5 млн евро в год. Гарсия же получал в "Манчестер Сити" 850 тыс евро в год.

Добавим, что Пике в долгосрочной перспективе планирует стать президентом "Барселоны". Его контракт с клубом рассчитан до 2024-го года.