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Пике пожертвовал своей зарплатой ради возможности регистрации Депая и Гарсии

Испания
(6 голосов)

Достойный поступок

Пике пожертвовал своей зарплатой ради возможности регистрации Депая и Гарсии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике пошел на значительное снижение своей заработной платы ради возможности зарегистрировать “блауграной” летних новичков Мемфиса Депая и Эрика Гарсия. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Все было сделано ради соблюдения финансовых ограничений. Благодаря этим действиям "Барселона" смогла зарегистрировать нидерландца и испанца.

Отметим, что в прошлом сезоне Пике зарабатывал 12,5 млн евро в год, а Мемфис заключил соглашение с "Барсой" с окладом в 5 млн евро в год. Гарсия же получал в "Манчестер Сити" 850 тыс евро в год.

Добавим, что Пике в долгосрочной перспективе планирует стать президентом "Барселоны". Его контракт с клубом рассчитан до 2024-го года.

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В статье: Барселона Мемфис Депай Эрик Гарсия Жерар Пике
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(6 голосов)
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Источник:
Барселона

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Комментарии (9)
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Барселиниус (землянин)
14.08.2021 в 14:56
Мутила Пике хитровжаренное чмо. Пошёл даже на понижения зарплаты, шобы подписали обезьяну и лавочную Гарсию и тем самым избавиться от Месси. Видел я выражение его мордашки и взгляд, когда он сидя на стульчике хлопал плачущему Месси, видел.. На всяких второсортных уродов бабки нашлись, блъ, а на легенду клуба нет.. А денюжки ему вернуться сполна, он за это не переживает. Но я рад, шо Месси ушёл из Барсы, правда огорчён, шо таким нае@ательским способом всё это произошло и без заслуженного прощального матча, алэ то такэ... Барса превращается в Реал по повадкам. Это огорчает ещё больше..
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0
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.08.2021 в 14:29
Только теперь выясняется, что великий ЛЕО МЕССИ, пожертвовал своим благополучием, благополучием своей семьи, ради того, чтобы клуб, в котором он стал лучшим футболистом всех времен, как можно скорее стал на путь выздоровления. Можно было найти пути для того, чтобы великий остался, но при этом сам клуб не стал бы на путь выздоровления! Игроки великой Барселоны, в том числе лучший из лучших - Лео Месси не виноваты в бездарном руководстве Бартомеу, которое было усилено пандемией вируса. Также спасибо всем ветеранам клуба, в том числе Жерару Пике, что интересы клуба вы ставите выше собственных. VISCA EL BARCA!!!
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+1
-3
prockop4uck (Киев)
14.08.2021 в 14:32
Бред. Вот сейчас уже реально бред сумасшедшего.
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.08.2021 в 14:33
А чем ты объясняешь свой бред? Регулярное сотрясание клетки? Замкнутое пространство? Чем объяснишь свой бред? 7 ЗМ ЛЕО МЕССИ !!!
0
-3
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
14.08.2021 в 14:08
ДОПІНГований ЛеоМессіGoldenDILDO з НАГРАНОЮ ЛОЯЛЬНІСТЮ до Барселони 555+++ млн євро НЕздатний на такі ГІДНІ ВЧИНКИ ))))))))))Ба БІЛЬШЕ ТОГО - Мессі роззув за 5 років на півмільярда євро Барсу - йому сказали знизь свою заїмарну зарплатню хоча б на 70% - немає фінансів ні тебе (Мессі) 34-річний мажор-пенсіонер на дешевих понтах утримувати, ані й новачків не вдається зареєструвати ... ЛеоМессі узяв паузу... потім узяв другу паузу... потім всі дружно "заплакали" з Мессі ))))) і ЛеоМессі на@б@вши усіх вірних йому барселонців - без докорів сумління та й ВІДДАНІСТЬ БАРСЕЛОНІ! кудись різко випарувалась - Мессі злиняв у грошовий мішок ПСЖ.... словом типовий GoldenDILDO
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+4
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.08.2021 в 14:21
Мута - проститута, спасибо за юмор. Продолжай тупить.... 7 Золотых Мячей великого ЛЕО МЕССИ !!!
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0
-2
Dr. House (Поділля)
14.08.2021 в 13:51
Піке- мужик, а Мессі- тряпка!!!)))
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+4
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.08.2021 в 14:18
МЕССИ - мужик !!!! Подолье - тряпка !!! 7 ЗМ ЛЕО МЕССИ !!!
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0
-3
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Барселиниус (землянин)
14.08.2021 в 15:06
Ага.. "мужик".. В ж0пу вжик и больше не мужик.. "мужик" с холёными бритыми ножками в гетрах-чулочках выше колена и с подростковым хохолком...
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