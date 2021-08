Примера. Сельта - Атлетико 1:2. С таким Корреа и Суарес не нужен

Выезд на "Балаидос" - непростой вызов для любой команды, но "Атлетико" в целом хорошо справился с задачей. Явный негатив всего один - слишком много нервов на последних минутах.

Стиль команды Диего Симеоне ковался годами, и сегодня Чоло не стал ничего менять. "Атлетико" играл тягуче, жестко, ничего не позволял сопернику даже в средней зоне, где выделялся мощный Кондогбья. Кажется, Симеоне успешно лепит из него нового Парти.

Сами "Матрасники" не атаковали долго, присматриваясь к сопернику, а как выстрелили, то сразу голом - Лемар на скорости прошел соперника, отбросил на Корреа, и Анхель пробил точно в девятку.

6 - Atlético de Madrid's Ángel Correa has scored six goals in his last nine LaLiga games, as many as in his previous 49 appearances in the competition. Active. pic.twitter.com/OROfvnht9W