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Примера. Сельта - Атлетико 1:2. С таким Корреа и Суарес не нужен

Испания
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Чемпион начинает новый сезон с победы

Примера. Сельта - Атлетико 1:2. С таким Корреа и Суарес не нужен

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Выезд на "Балаидос" - непростой вызов для любой команды, но "Атлетико" в целом хорошо справился с задачей. Явный негатив всего один - слишком много нервов на последних минутах.

Стиль команды Диего Симеоне ковался годами, и сегодня Чоло не стал ничего менять. "Атлетико" играл тягуче, жестко, ничего не позволял сопернику даже в средней зоне, где выделялся мощный Кондогбья. Кажется, Симеоне успешно лепит из него нового Парти.

Сами "Матрасники" не атаковали долго, присматриваясь к сопернику, а как выстрелили, то сразу голом - Лемар на скорости прошел соперника, отбросил на Корреа, и Анхель пробил точно в девятку.

"Сельта" так и не оправилась от удара в первом тайме. Более того, она могла пропускать второй, но Аспас вынес мяч с линии ворот после удара Савича.

Со стороны казалось, что все шло к классическим 1:0 "Атлетико", но затем вмешался случай. Льоренте неловко сыграл в собственной штрафной при банальной подаче, и хотя мяч коснулся руки от корпуса, арбитр все-таки указал на точку. Спорное решение, но Аспас забил, а гол есть гол.

Пришлось "Матрасникам" включаться повторно. Сделать это было несложно - благо, играла команда с видимым запасом. Как итог - уже через пять минут все тот же Корреа хлестким ударом в дальний угол восстановил лидерство своей команды. Мощный матч от Анхеля.

Вышедший вместо него на последние минуты Суарес запомнился лишь плохим штрафным и такой же невнятной формой. Эль Пистолеро тяжело вкатывается в сезон, что не новость. Ждем его настоящего ближе к октябрю.

Касательно же нашего матча, то он еще раз взорвался минут за десять до конца, когда Аспас вывалился на ворота после паса из глубины, но Яго не попал в пустые ворота. Ну и еще была потасовка на последних минутах, уже не имевшая отношения к футболу. "Атлетико" был неидеален, однако победа опять досталась ему. Вот он, классический стиль Симеоне.

1-й тур. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Аспас. 59 (с пенальти) - Корреа, 23, 64

"Сельта": Дитуро - Мальо, Араухо, Фонтан, Галан (Баэса, 89) - Тапиа (Солари, 75) - Браис Мендес (Бельтран, 74), Денис Суарес, Нолито (Черви, 62) - Аспас, Мина

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Кондогбья - Льоренте (Ренан Лоди, 82), Коке (Триппьер, 66), Лемар (де Пауль, 65), Сауль - Корреа (Суарес, 65), Карраско (Врсалько, 90+7)

Предупреждения: Денис Суарес, 77, Солари, 86, Фонтан, 90, Аспас, 90+5 - Лемар, 11, Льоренте, 57, Кондогбья, 61, Карраско, 90+1, Хименес, 90+8

Удаления: Мальо, 90+4 - Эрмосо, 90+4

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В статье: Атлетико (Мадрид) Сельта (Виго) Анхель Корреа
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