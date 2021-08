Фабрицио Романо: Барса не заинтересована в Обамеянге

Фабрицио Романо в своём твиттере опроверг интерес со стороны "Барселоны" к Обамеянгу и исключил возможность обмена на Коутиньо. Сейчас клуб нацелен только на продажу игроков.

Barcelona have no interest in Pierre Aubameyang, confirmed - he’s not even a target for Barça, no swap deal with Philippe Coutinho. ???????? #FCB #AFC https://t.co/ifRMlq7Pkk

Ранее сегодня появилась информация, что "Барселона" может обменять с доплатой Коутиньо на Обамеянга из "Арсенала".

Вчера также появилась информация что Обамеянг – новая трансферная цель "Барселоны", но журналист оперативно опроверг и эти слухи.

"Сейчас он не цель, приоритет – продажа игроков" – написал в твиттере инсайдер.

Barcelona are currently not negotiating for Pierre Aubameyang from Arsenal as new striker. He’s not a target now, priority is to sell players. ???????? @mattemoretto #FCB #AFC



Still no bid or talks for Clement Lenglet. Umtiti (NO Benfica) and Pjanic situation to be clarified soon.