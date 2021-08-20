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455 миллионов евро на 10 лет под 1,98%. Стали известны подробности нового кредита Барселоны

Испания
(7 голосов)

Чтобы отдать большие долги, нужно влезть в небольшие долги

455 миллионов евро на 10 лет под 1,98%. Стали известны подробности нового кредита Барселоны

Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Издание Mundo Deportivo сообщило подробности, озвученного президентом клуба в понедельник нового кредитного соглашения на 455 миллионов евро для "Барселоны". Заем гарантирован телевизионными правами.

Ссуда рассчитана на 10 лет со средней процентной ставкой 1,98%.

Сумма кредита – 455 миллионов евро, "Барселона" также добилась пересмотра части долговых обязательств на 140 миллионов евро.

Кроме того, достигнутое соглашение разрешает выпуск новых долговых обязательств на сумму до 70 миллионов евро, если это понадобится.

Инвестиционный банк Goldman Sachs выступил в качестве финансового консультанта в сделке.

Напомним, что в понедельник прошла пресс-конференция президента "Барселоны" Жоана Лапорта, на которой стало известно, что у клуба долгов на 1.3 миллиарда евро.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (8)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
20.08.2021 в 20:45
По 50 млн в год...Осилят ли?
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0
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Барселиниус (землянин)
20.08.2021 в 20:39
Шимьон, от лица всех барселонцев сайта присуждаю тебе приз наших несимпатий "Золотой Чапман". Заслужил. Браво! Писать столько ахинеи каждый день.. и всего лишь за одну жалкую зарплату замглавреда...
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0
-2
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Tan genial RONALDO7 (Monforte)
20.08.2021 в 19:55
Крім того, досягнута угода дозволяє випуск нових боргових зобов'язань на суму до 70 мільйонів євро, якщо це знадобиться. (НЕ СУМНІВАЙТЕСЯ -вам каталонські зБАНКРУТовані лузери 2:8 НЕОДМІННО ЗНАДОБИТЬСЯ ЩЕ НЕ РАЗ!)Інвестиційний банк Goldman Sachs виступив у якості фінансового консультанта в угоді. ( це ж хто саме мессозбочений консультант з шепетівської райПСИХпалати...)Нагадаємо, що в понеділок пройшла пресконференція президента "Барселони" Жоана Лапорта, на якій стало відомо, що у клубу боргів на 1,3 мільярда євро.
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+5
0
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Tan genial RONALDO7 (Monforte)
20.08.2021 в 19:46
Видання Mundo Deportivo ( те саме шепетівське мундо підтвердило свою участь у фінаафері...) Видання Mundo Deportivo повідомило подробиці, озвученої Лапортою в понеділок нової кредитної угоди на 455 мільйонів євро для "Барселони". Позика гарантована телевізійними правами.Позика розрахована на 10 років із середньою відсотковою ставкою 1,98%.Сума кредиту - 455 мільйонів євро, "Барселона" також добилася перегляду частини боргових зобов'язань на 140 мільйонів євро.
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+5
0
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Tan genial RONALDO7 (Monforte)
20.08.2021 в 19:43
РЕДАКЦІЯ ДАВАЙТЕ ПІДПАЛІТЬ розірвані пукани мессозбочених ЕКС-барсоглорів шепетівська райПСИХпалата вибухає ... бух-бух ... і Шепетівка у відчаї від смороду
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+5
0
Algrab (Костопiль)
20.08.2021 в 19:41
Мессі повертається?
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+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 19:47
К Барсе задом, к шейхам передом)))
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+4
0
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Tan genial RONALDO7 (Monforte)
20.08.2021 в 19:52
Algrab (Костопiль) Дивлячись куди саме і у скільки це обійдеться...
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