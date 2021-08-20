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455 миллионов евро на 10 лет под 1,98%. Стали известны подробности нового кредита Барселоны
Чтобы отдать большие долги, нужно влезть в небольшие долги
Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен
Издание Mundo Deportivo сообщило подробности, озвученного президентом клуба в понедельник нового кредитного соглашения на 455 миллионов евро для "Барселоны". Заем гарантирован телевизионными правами.
Ссуда рассчитана на 10 лет со средней процентной ставкой 1,98%.
Сумма кредита – 455 миллионов евро, "Барселона" также добилась пересмотра части долговых обязательств на 140 миллионов евро.
Кроме того, достигнутое соглашение разрешает выпуск новых долговых обязательств на сумму до 70 миллионов евро, если это понадобится.
Инвестиционный банк Goldman Sachs выступил в качестве финансового консультанта в сделке.
Напомним, что в понедельник прошла пресс-конференция президента "Барселоны" Жоана Лапорта, на которой стало известно, что у клуба долгов на 1.3 миллиарда евро.
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