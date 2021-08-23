Тренер новый - проблемы старые. Леванте - Реал 3:3. Обзор матча и видео голов

Карло Анчелотти пришел в "Реал" с целью вернуть команду на вершину, вновь сделать ее непобедимой в Испании на Европе. Благородная цель, но не все идет гладко. После победы в первом туре – ничья во втором.

Ничья зрелищная, немного даже драматичная. Болельщикам понравилось, но это только одно очко, а не три, о которых мечтал "Реал". Для "Леванте", наоборот, такой результат – достижение. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча второго тура Ла Лиги.

2-й тур. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Реал" 3:3

Голы: Марти, 46, Кампанья, 57, Робер, 79 - Бэйл, 5, Винисиус, 73, 85