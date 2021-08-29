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Милан хочет продать своего вингера до конца трансферного окна

Испания
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"Росонери" продолжают работать над составом

Милан хочет продать своего вингера до конца трансферного окна

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский "Милан" может продать своего вингера до конца трансферного окна. Саму Кастильехо близок к уходу из команды. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Испанцем интересуется мадридский "Хетафе". "Синие" хотят взять игрока в аренду с опцией выкупа.

До перехода Кастильехо в "Милан" он выступал за две другие испанские команды: "Вильярреал" и "Малагу". Кстати, вингер является воспитанником именно академии "анчоусов".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего Саму в 8 млн евро.

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В статье: "Хетафе" Милан Самуэль Кастильехо
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