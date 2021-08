Примера. Барселона - Хетафе 2:1. Без Месси есть очки, но нет изящества

"Барселона" выполнила обязательную программу, победив "Хетафе", который до этого всухую проиграл в двух стартовых турах. Пожалуй, это самое главное.

Если говорить про содержание игры, то оно для каталонцев не столь радужное. Они открыли счет в первой же атаке - Серхи Роберто на 99-й секунде замкнул фирменный прострел от Альбы.

Впоследствии у Жорди хватало и прострелов, и навесов, но все они пришлись не туда. Игра "Барсы" в центре поля не клеилась, процент брака был аномально высоким в сравнении с эпохой Месси. Также бросалась в глаза новая роль Гризманна: Антуан не угрожал воротам, зато выполнил за первый тайм 5 отборов - в 2,5 раза больше, чем все хавбеки "Кулес" вместе взятые.

Естественно, "Хетафе" сдаваться против такой "Барсы" не спешил. Уже на 18-й минуте гости даже сравняли счет, забив абсолютно "каталонский" гол: воспитанники Ла Масии Аленья и Рамирес разыграли короткую стеночку, которую четким ударом завершил последний.

Ну а дальше включил индивидуальные скиллы Депай. Мемфис, такое ощущение, не до конца вписан в тактические схемы Кумана, но с мячом водится, как бог. "Хетафе" на этом и погорел на 30-й минуте: голландец уделал двух опекунов, как манекенов - 2:1.

Болельщикам "Барсы" хотелось бы, чтоб во втором тайме их команда пошла добивать соперника, как раньше, но ничего подобного не было. Наоборот, с 45-й по 60-ю минуту "Хетафе" по ударам перебил "Барсу" - 4:0. Арамбарри пробовал, Максимович, Янкто, но тер Штеген был на высоте.

3 - Memphis Depay ???????? has become the first @FCBarcelona player to be involved in a goal in each of his first three appearances in @LaLigaEN (two goals and one assist) since Cesc Fàbregas ???????? in 2011 (three goals and four assists). Stellar. pic.twitter.com/Z9OUsUPSz1