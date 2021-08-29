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Примера. Барселона - Хетафе 2:1. Без Месси есть очки, но нет изящества

Испания
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Вымученные три балла каталонцев

Примера. Барселона - Хетафе 2:1. Без Месси есть очки, но нет изящества

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" выполнила обязательную программу, победив "Хетафе", который до этого всухую проиграл в двух стартовых турах. Пожалуй, это самое главное.

Если говорить про содержание игры, то оно для каталонцев не столь радужное. Они открыли счет в первой же атаке - Серхи Роберто на 99-й секунде замкнул фирменный прострел от Альбы.

Впоследствии у Жорди хватало и прострелов, и навесов, но все они пришлись не туда. Игра "Барсы" в центре поля не клеилась, процент брака был аномально высоким в сравнении с эпохой Месси. Также бросалась в глаза новая роль Гризманна: Антуан не угрожал воротам, зато выполнил за первый тайм 5 отборов - в 2,5 раза больше, чем все хавбеки "Кулес" вместе взятые.

Естественно, "Хетафе" сдаваться против такой "Барсы" не спешил. Уже на 18-й минуте гости даже сравняли счет, забив абсолютно "каталонский" гол: воспитанники Ла Масии Аленья и Рамирес разыграли короткую стеночку, которую четким ударом завершил последний.

Ну а дальше включил индивидуальные скиллы Депай. Мемфис, такое ощущение, не до конца вписан в тактические схемы Кумана, но с мячом водится, как бог. "Хетафе" на этом и погорел на 30-й минуте: голландец уделал двух опекунов, как манекенов - 2:1.

Болельщикам "Барсы" хотелось бы, чтоб во втором тайме их команда пошла добивать соперника, как раньше, но ничего подобного не было. Наоборот, с 45-й по 60-ю минуту "Хетафе" по ударам перебил "Барсу" - 4:0. Арамбарри пробовал, Максимович, Янкто, но тер Штеген был на высоте.

Куман так боялся пропустить второй гол, что даже поменял Гризманна на Мингесу - такого рода замен от "Барсы" не приходилось видеть уже очень давно. Впрочем, сегодня это дало результат, так почему нет?

В таблице у "Кулес" теперь 7 очков - столько же, сколько у "Реала", "Севильи", "Валенсии" и, внимание, "Мальорки". "Хетафе" же по-прежнему идет без набранных баллов в сезоне-2021/22.

3-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Хетафе" - 2:1

Голы: Роберто, 2, Депай, 30 - Сандро, 18

"Барселона": тер Штеген - Эмерсон (Дест, 63), Араухо, Ленгле, Альба - Роберто (Гави, 74), Бускетс, де Йонг - Гризманн (Мингеса, 84), Депай, Брейтуэйт (Нико Гонсалес, 74)

"Хетафе": Сория - Иглесиас (Суарес, 46), Даконам (Коффи, 84), Митрович, Оливера - Аленья (Тимор, 61), Максимович, Арамбарри, Янкто - Унал (Масиас, 76), Сандро (Мата, 61)

Предупреждения: Араухо, 27, Депай, 62, Ленгле, 86 - Аленья, 21

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В статье: Барселона "Хетафе"
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
29.08.2021 в 19:58
Повезло банкротам...
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