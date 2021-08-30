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200 миллионов. Реал думает над ещё одним предложением по Мбаппе
Клуб смотрит с оптимизмом на заключительные часы трансферного окна
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Реал" может прислать новое предложение "ПСЖ" по Мбаппе в размере 200 миллионов евро, сообщает журналист Sky Sports Анджело Манджанте. Переговоры между клубами всё ещё идут.
???? Real Madrid are considering raising their offer for Kylian Mbappe to €200m in the next two hours. #Transfers @SkySportsNews ???? pic.twitter.com/1EM4nzSPOd— Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 30, 2021
Как известно, "ПСЖ" не устроило предложение мадридского клуба в размере 180 миллионов евро.
Напомним, что у Мбаппе следующим летом истекает контракт с "ПСЖ". Тем не менее, ранее летом игрок пообещал руководству клуба, что не уйдёт бесплатно. Игрок хотел бы перебраться только в "Реал".
В прошлом сезоне Килиан провёл 47 игр за "парижан". Он забил 42 гола и отдал 11 голевых передач.
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