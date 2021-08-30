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200 миллионов. Реал думает над ещё одним предложением по Мбаппе

Испания
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(2 голосов)

Клуб смотрит с оптимизмом на заключительные часы трансферного окна

200 миллионов. Реал думает над ещё одним предложением по Мбаппе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал" может прислать новое предложение "ПСЖ" по Мбаппе в размере 200 миллионов евро, сообщает журналист Sky Sports Анджело Манджанте. Переговоры между клубами всё ещё идут.

Как известно, "ПСЖ" не устроило предложение мадридского клуба в размере 180 миллионов евро.

Напомним, что у Мбаппе следующим летом истекает контракт с "ПСЖ". Тем не менее, ранее летом игрок пообещал руководству клуба, что не уйдёт бесплатно. Игрок хотел бы перебраться только в "Реал".

В прошлом сезоне Килиан провёл 47 игр за "парижан". Он забил 42 гола и отдал 11 голевых передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (15)
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metall5291 (Kharkiv)
30.08.2021 в 21:33
Честное слово, я бы уже забил на этого Мбаппе и забыл про него. Пусть там обрастает жиром в Париже среди заслуженных пенсионеров всех времен и народов - Месси, Рамоса и примкнувшего к ним Неймара. А через год взял бы его даром (если бы еще взял). А то, не успели еще о Месси забыть, а из этого перца лепят то ли нового идола, то ли чучело. А стоит ли он того??? То ли поломается, то ли выпендриться, то ли просто игра не пойдет. А 200 лямов - тю-тю, в бездонные трюмы арабов. ------------------------------ Но с другой стороны приятно за Реал. Реал (по версии шепетовца банкрот) торгуется с шейхами по запредельным ценам. Ну а великая (опять же по версии шепетовца ) собирает крошки со стола. А не злорадствую по адресу Барселоны и всех её болельщиков. Но по адресу горячего шепетовско - монреальского парня, так и быть, могу себе позволить. Ибо ведет он себя, по отношению к оппонетам, как подсвинок.
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+1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.08.2021 в 20:12
Реал, конечно, может прислать предложение на 200 млн., но ПСЖ уже выкатил для них сумму в 250 млн. А тем временем, молодой талант Барселоны Илайш Мориба улетел в Лейпциг подписывать контракт с немецким клубом. Сумма сделки 16 млн. евро + 7 млн бонусами.
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+3
-6
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.08.2021 в 20:14
Для чого ж тоді Барса продає свої таланти, а купляє зброд переважно останнім часом?
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+5
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.08.2021 в 20:21
Michael-K (Івано-Франківськ) Дело в том, что он хоть и неплохой игрок, но не по годам наглый. Слишком рано начал брыкаться. Таких лучше избавляться сразу.
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
30.08.2021 в 20:19
Это ты типа выипнулся великими продавцами из Барселоны?) Ну тогда молодого таланта Мадрида Мартина Эдегора продали за 40 млн в Арсенал)) Выкуси
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+4
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.08.2021 в 20:22
А вот и не подерётесь.
+1
0
Фанат АПЛ
30.08.2021 в 20:23
Сколько уже было этих талантов,а толку?! Мбаппе в возрасте этого непонятно какого игрока Морибы уже блистал на ЧМ-18 и в ЛЧ за Монако.А Мбаппе пусть идёт в Реал,тогда мы и узнаем,какой он игрок!
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+1
0
Dr. House (Поділля)
30.08.2021 в 20:53
Мнение Аленя бесценно
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+3
0
metall5291 (Kharkiv)
30.08.2021 в 21:10
Для истории болезни - безусловно.
+2
0
Algrab (Костопiль)
30.08.2021 в 21:12
+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.08.2021 в 20:11
Як на одеському базарі торгуються ))). Реал очевидно хоче наказали ПСЖ за незговорчивість, тому зробить пропозицію на 200млн під кінець трансферного вікна,щоб французи не встигли нікого підписати взамін Мбаппе!
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+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
30.08.2021 в 20:21
Очень хочется, чтобы катарцев просто уже обоssали, забрав у них их основной актив. Тут дело не в деньгах, а в принципе. Пусть будет 200, хоть 250. Они же думают, что всесильные, могут уводить игроков по любой клаусуле, забирать всех свободных агентов. А тут свою главную звезду, главного таланта всей Франции про*бали. Вот тогда посмотрим, какой клуб действительно имеет вес и что вообще может ПСЖ без Мбаппе. Вчера было видно, что ничего не может.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.08.2021 в 20:28
Я вчера 20 минут посмотрел и выключил. Тошно смотреть было, двигались, как тараканы… Неймар - отдельная тема, жирный, неповоротливый. От бывшего Неймара ничего не осталось.
+3
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.08.2021 в 20:41
Тут я з тобою повністю погоджуюсь.Не все за гроші можна купити, історію клубу наприклад, традиції, бренд...і головне повагу!
+1
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metall5291 (Kharkiv)
30.08.2021 в 21:17
Понимаю Вас. Но я бы уже плюнул на этого Мбаппе. Никто не знает, как он заиграет. (Об Азаре, кажется напомнили когда-то Вы, что после него уже ничего не страшно). Но мне кажется, что 200 лимонов можно пристроить и лучше, и с меньшим риском. Да и Вини заиграл, временами любо-дорого смотреть. А с этим перцем его что, задвигать, или переучивать? Поэтому я к покупке Мбаппе отношусь скептически.
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