"Вы не найдете игрока, который за 10 лет сыграл столько же матчей, сколько я", – Эден Азар высказался по поводу своей травматичности

Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар, который пропустил львиную долю последних двух лет из-за повреждений разной степени тяжести, высказался по поводу своей травматичности. "У меня есть еще три года, чтобы показать себя", – заявил бельгиец.

"У меня контракт с "Реалом" на 5 лет. Первые два сезона были не слишком хороши, травмы не сделали ситуацию легче, но у меня есть еще три года, чтобы показать себя.

Надеюсь, что так и будет. Хочу однажды утром встать и прекрасно чувствовать себя на тренировке. Если я чувствую боль на тренировках, это переносится на игры. Я жду момента, когда смогу снова доказать свою ценность.

"Реал" уже много потратил на меня. Я хочу кое-что вернуть.

Люди думают, что я всегда травмирован. Такова реальность. Но если вы посмотрите на мою карьеру, вы не найдете игрока, который за 10 лет сыграл столько же матчей, сколько я.

Я делаю то, что должен. Я ежедневно работаю с физиотерапевтом. С начала сезона мы отлично поработали.

На данный момент все идет хорошо, я чувствую себя лучше, но я еще не готов на все 100%. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе", – сказал бельгиец.

Заметим, что Эден Азар действительно с сезона 2007/2008 провёл 593 матча. Тем не менее, за два последних года в "Реале" у игрока всего 46 матчей – в топ-клубах футболисты стартового состава играют столько за один сезон.