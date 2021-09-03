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Президент Атлетико: Гризманн ушел в Барсу в странном стиле, но показал, что безумно хочет вернуться. Нам повезло заполучить его

Испания
(1 голосов)

Сделка стала неожиданностью даже для руководства "матрасников"

Президент Атлетико: Гризманн ушел в Барсу в странном стиле, но показал, что безумно хочет вернуться. Нам повезло заполучить его

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Атлетико" Энрике Сересо высказался о возвращении Антуана Гризманна из "Барселоны".

"Эта сделка зависела от трех сторон. Нам повезло заполучить Гризманна на следующие два года. Мы не рассчитывали на этот трансфер и не знали, уйдет ли Сауль. Нам еще не удалось поговорить, потому что сейчас он во Франции.

Гризманн ушел в "Барсу" в странном стиле, но показал, что безумно хочет вернуться. Будут фанаты, которым это не понравится, но будут и те, кого порадует его возвращение.

Важны лишь уровень выступлений и лучший состав. Гризманн перешел на удивительных для нас условиях. Это лишь показывает, как сильно он хотел играть здесь", – сказал Сересо.

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Напомним, что француз перешел в клуб из Мадрида в аренду в последний день трансферного окна. "Атлетико" будет обязан выкупить Антуана, если он проведет необходимое количество матчей в составе команды.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона Энрике Сересо
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
03.09.2021 в 21:54
Два года карьеры Гризманна в ФКБ- это коту под хвост...
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