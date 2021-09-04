Новая десятка Барселоны может вернуться на поле уже в следующем матче Ла Лиги

Вингер "Барселоны" Ансу Фати вскоре сможет вернуться на поле после 10-тимесячной паузы. Игрок готов принять участие в поединке против "Гранады" в рамках пятого тура Ла Лиги. Об этом сообщает AS.

18-летний игрок уже месяц работает с мячом и тренируется в общей группе. Несмотря на это, медицинский штаб "блауграны" не готов допустить игрока на следующий матч команды в Лиге Чемпионов против "Баварии" 14 сентября. Фати будет полноценно с командой перед поединком Ла Лиги против "Гранады", который состоится 20 сентября.

Отметим, что матч четвертого тура чемпионата Испании "Севилья" - "Барселона" перенесен на неопределенный срок из-за слишком напряженного графика футболистов из Южной Америки, которые выступают за свои сборные.

Напомним, что Фати выбыл из игры еще в ноябре прошлого года. Тогда он получил травму мениска, из-за которой пропустил в 2,5 раза больше времени, чем прогнозировалось - 10 месяцев вместо четырех. Добавим, что за этот период его трансферная стоимость упала с 80 млн евро до 60 млн по данным аналитического портала Transfermarkt.