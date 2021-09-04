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Новая десятка Барселоны может вернуться на поле уже в следующем матче Ла Лиги

Испания
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Испанец завершает свое восстановление

Новая десятка Барселоны может вернуться на поле уже в следующем матче Ла Лиги

ЧМ

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Вингер "Барселоны" Ансу Фати вскоре сможет вернуться на поле после 10-тимесячной паузы. Игрок готов принять участие в поединке против "Гранады" в рамках пятого тура Ла Лиги. Об этом сообщает AS.

18-летний игрок уже месяц работает с мячом и тренируется в общей группе. Несмотря на это, медицинский штаб "блауграны" не готов допустить игрока на следующий матч команды в Лиге Чемпионов против "Баварии" 14 сентября. Фати будет полноценно с командой перед поединком Ла Лиги против "Гранады", который состоится 20 сентября.

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Отметим, что матч четвертого тура чемпионата Испании "Севилья" - "Барселона" перенесен на неопределенный срок из-за слишком напряженного графика футболистов из Южной Америки, которые выступают за свои сборные.

Напомним, что Фати выбыл из игры еще в ноябре прошлого года. Тогда он получил травму мениска, из-за которой пропустил в 2,5 раза больше времени, чем прогнозировалось - 10 месяцев вместо четырех. Добавим, что за этот период его трансферная стоимость упала с 80 млн евро до 60 млн по данным аналитического портала Transfermarkt.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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Источник:
AS

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Комментарии (6)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2021 в 11:14
Я понимаю чувства Безе, их избытке Но не кричи шалава, но и не дрожи! Ведь Пересу пора подсчитывать убытки А не хвататься тупо за ножи! Вернись из состоянья транса Пойми, что шейх тебя красиво поимел! Оставь себе копейки на балансах И твоё дно сейчас совсем уж не предел! Банкротство Переса лишь повод для сатиры Богатство не иконостас Хотел купить француза - бомбардира Но шейхи смачно поимели вас! Чтоб загасить печаль свою тупую Перес в истерике пошёл ва-банк В петлю он всунул голову свою больную И получил, как ожидалось, он - цугцванг...
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0
-2
Dr. House (Поділля)
04.09.2021 в 10:16
Единственное светлое пятно в ФКБ
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2021 в 10:44
Ещё можно был понять, если бы это сказал какой-то нейтральный фанат футбола. Но, если подобное говорит фанат Реала, то можно с усмешкой и издевательством над ним, воспринимать подобные высказывания. Понятное дело, что зависть к великой Барселоне аж брызжет ядом с фанатов Реала.. Ещё бы, залпы Переса разбились об катарскую стену, что повергло фанатов Реала в транс. Ведь они здесь на п.дара клялись, что Мбаппе наш! А Барса не будет платить нереальные 200 млн., потому что в их рядах есть талантливый воспитанник академии.
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0
-2
Dr. House (Поділля)
04.09.2021 в 11:02
Шизофреник иди нах отсюда обратно в свою палату, с придурками нечего вести разговор
+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2021 в 11:16
Та ты не балуйся, чучело... Не нравится тебе моя правда, заткнись и не высовывайся... Кстати, как тебе мой стишок выше? Талантливо, правда?
0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.09.2021 в 11:22
Шизік, твій "стішок" такий самий дебільний як і ти
+1
-1


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