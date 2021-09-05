Барселона доверяет Куману и надеется на положительный результат в текущем сезоне

В "Барселоне" полностью доверяют 58-летнему главному тренеру команды Роналду Куману.

В клубе считают, что Куман – идеальный тренер на этот сезон, и что ему удастся добиться успеха в реализации проекта, учитывая негативную экономическую ситуацию.

Боссы каталонцев понимают, что сезон может получиться тяжелым без Месси и с небольшим количеством трансферов, но руководство надеется, что при Кумане молодежь продолжит расти.