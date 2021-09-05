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Барселона доверяет Куману и надеется на положительный результат в текущем сезоне

Испания
(1 голосов)

В клубе уважают наставника

Барселона доверяет Куману и надеется на положительный результат в текущем сезоне

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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В "Барселоне" полностью доверяют 58-летнему главному тренеру команды Роналду Куману.

В клубе считают, что Куман – идеальный тренер на этот сезон, и что ему удастся добиться успеха в реализации проекта, учитывая негативную экономическую ситуацию.

Боссы каталонцев понимают, что сезон может получиться тяжелым без Месси и с небольшим количеством трансферов, но руководство надеется, что при Кумане молодежь продолжит расти.

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В статье: Рональд Куман Барселона Испания
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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Ардалион (Курбевуа)
05.09.2021 в 15:59
95% болельщиков Барселоны не доверяют Куману. А молодёжь, как ни странно, может и без Кумана расти.
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