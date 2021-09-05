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Барселона доверяет Куману и надеется на положительный результат в текущем сезоне
В клубе уважают наставника
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В "Барселоне" полностью доверяют 58-летнему главному тренеру команды Роналду Куману.
В клубе считают, что Куман – идеальный тренер на этот сезон, и что ему удастся добиться успеха в реализации проекта, учитывая негативную экономическую ситуацию.
Боссы каталонцев понимают, что сезон может получиться тяжелым без Месси и с небольшим количеством трансферов, но руководство надеется, что при Кумане молодежь продолжит расти.
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Источник:Diario Sport
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05.09.2021 в 15:59
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