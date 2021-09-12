  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Ла Лиги: Месси мог остаться в Барселоне. Это не было экономичиское решение
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Ла Лиги: Месси мог остаться в Барселоне. Это не было экономичиское решение

Испания
(1 голосов)

Кто же говорит правду?

Президент Ла Лиги: Месси мог остаться в Барселоне. Это не было экономичиское решение

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал свое мнение по поводу причин ухода Лионеля Месси из "Барселоны":

"Я обсуждал это с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой лично, по телефону и с его советом директоров. Искали решения, если причина была экономической. Если это было по другой причине, я больше не могу это ценить.

Я думаю, что в следующем сезоне с цифрами, которые выпустит "Барса", мы увидим, мог Месси действительно остаться или нет. И хотя я уважаю решение клуба, мы должны рассказывать о вещах так, как оно есть на самом деле. Это не было экономическое решение. Я точно знаю", - сказал Тебас.

Напомним, что Месси не смог продолжить свои выступления в "Барселоне" из-за финансовых проблем в испанском гранде. Лео был готов уменьшить зарплату вдвое (с 50 млн евро до 25 млн), однако даже такую ​​сумму не "потянула" "блауграна".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Ла Лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Dаriаn Clark (Montreal - Queebec)
12.09.2021 в 12:32
Не стоит вскрывать эту тему! Месси не продажная шкура и ушел в ПСЖ исключительно из-за любви к футболу. Именно поэтому выбрал клуб с большой историей и сильный чемпионат. Все это ему не могла предложить Ла Лига и Барселона, увы...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...