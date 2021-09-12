Президент Ла Лиги: Месси мог остаться в Барселоне. Это не было экономичиское решение

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал свое мнение по поводу причин ухода Лионеля Месси из "Барселоны":

"Я обсуждал это с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой лично, по телефону и с его советом директоров. Искали решения, если причина была экономической. Если это было по другой причине, я больше не могу это ценить.

Я думаю, что в следующем сезоне с цифрами, которые выпустит "Барса", мы увидим, мог Месси действительно остаться или нет. И хотя я уважаю решение клуба, мы должны рассказывать о вещах так, как оно есть на самом деле. Это не было экономическое решение. Я точно знаю", - сказал Тебас.