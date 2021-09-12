  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бэйл вновь попал в лазарет и пропустит матч Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бэйл вновь попал в лазарет и пропустит матч Ла Лиги

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Травмы продолжают преследовать валлийца

Бэйл вновь попал в лазарет и пропустит матч Ла Лиги

ESPN

Новина українською

Валлийский вингер "Реала" Гарет Бэйл пропустит матч 4-го тура чемпионата Испании с "Сельтой".

Футболист получил травму на тренировке, из-за чего не попал в заявку "сливочных" на предстоящую игру. Сроки восстановления пока не известны, футболист также может пропустить встречу против "Милана" в Лиге чемпионов, которая состоится в среду.

В сезоне-2021/22 Гарет Бэйл провел 3 матча за мадридский "Реал", на его счету один забитый мяч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
12.09.2021 в 16:04
хрустальная туфелька
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...