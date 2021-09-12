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Бэйл вновь попал в лазарет и пропустит матч Ла Лиги
Травмы продолжают преследовать валлийца
ESPN
Валлийский вингер "Реала" Гарет Бэйл пропустит матч 4-го тура чемпионата Испании с "Сельтой".
Футболист получил травму на тренировке, из-за чего не попал в заявку "сливочных" на предстоящую игру. Сроки восстановления пока не известны, футболист также может пропустить встречу против "Милана" в Лиге чемпионов, которая состоится в среду.
В сезоне-2021/22 Гарет Бэйл провел 3 матча за мадридский "Реал", на его счету один забитый мяч.
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Источник:AS
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
12.09.2021 в 16:04
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