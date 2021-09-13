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Анчелотти – о 5:2 с Сельтой: У Реала невероятный потенциал в атаке, нужно прибавить в обороне

Испания
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Папа Карло только начинает работу

Анчелотти – о 5:2 с Сельтой: У Реала невероятный потенциал в атаке, нужно прибавить в обороне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Сельтой" (5:2) в рамках поединка Ла Лиги.

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"Игру все-таки нельзя назвать идеальной, но все прошло неплохо. Нам очень помогли болельщики. Нужно прибавлять в обороне, играть в защите лучше. Атака? Потенциал впереди просто невероятен".

"Мы хорошо отреагировали на ситуацию и победили. Нужно найти баланс между обороной и атакой, собираемся все проанализировать. Азар не забил, но хорошо работал в тандеме с Бензема. Камавинга? Парню нужно привыкнуть к партнерам. А Винисиус действовал очень эффективно. Сейчас бразилец демонстрирует реально высокий уровень, он стал хладнокровным перед воротами".

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В статье: Карим Бензема Карло Анчелотти Эден Азар Примера Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Ла Лига Винисиус Жуниор Эдуарду Камавинга
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Источник:
AS

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