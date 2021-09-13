Анчелотти – о 5:2 с Сельтой: У Реала невероятный потенциал в атаке, нужно прибавить в обороне

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Сельтой" (5:2) в рамках поединка Ла Лиги.

"Игру все-таки нельзя назвать идеальной, но все прошло неплохо. Нам очень помогли болельщики. Нужно прибавлять в обороне, играть в защите лучше. Атака? Потенциал впереди просто невероятен".

"Мы хорошо отреагировали на ситуацию и победили. Нужно найти баланс между обороной и атакой, собираемся все проанализировать. Азар не забил, но хорошо работал в тандеме с Бензема. Камавинга? Парню нужно привыкнуть к партнерам. А Винисиус действовал очень эффективно. Сейчас бразилец демонстрирует реально высокий уровень, он стал хладнокровным перед воротами".