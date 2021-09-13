Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти – о 5:2 с Сельтой: У Реала невероятный потенциал в атаке, нужно прибавить в обороне
Папа Карло только начинает работу
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Сельтой" (5:2) в рамках поединка Ла Лиги.
"Игру все-таки нельзя назвать идеальной, но все прошло неплохо. Нам очень помогли болельщики. Нужно прибавлять в обороне, играть в защите лучше. Атака? Потенциал впереди просто невероятен".
"Мы хорошо отреагировали на ситуацию и победили. Нужно найти баланс между обороной и атакой, собираемся все проанализировать. Азар не забил, но хорошо работал в тандеме с Бензема. Камавинга? Парню нужно привыкнуть к партнерам. А Винисиус действовал очень эффективно. Сейчас бразилец демонстрирует реально высокий уровень, он стал хладнокровным перед воротами".
Популярное сейчас
- "Никто не притронулся к пирогу". Голкипер МЮ рассказал о влиянии Роналду на командный ужин
- ВПК-Агро отказался играть кубковый матч с Днепром-1 на Днепр-Арене
- Осложнилась задача для Динамо, но упростилась для Шахтера и Зари. Ориентир на прошлогодний еврокоэффициент
- Брейтуэйт выбыл из-за травмы до 2022-го года
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО