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Триппьер рискует пропустить матч с Порту

Испания
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Защитник, скорее всего, получил небольшое повреждение

Триппьер рискует пропустить матч с Порту

Новина українською

Киран Триппьер может не сыграть в матче с Порту. По информации Sky Sports, футболист раньше времени завершил тренировку "Атлетико" в преддверии встречи 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту". Причина, по которой 30-летний англичанин был вынужден досрочно закончить занятие, неизвестна.

Впрочем, сообщается, что у игрока может быть травма.

Матч "Атлетико" - "Порту" состоится сегодня, в среду 15 сентября, начало - в 22:00 мск.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Киран Триппьер
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