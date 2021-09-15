Триппьер рискует пропустить матч с Порту

Киран Триппьер может не сыграть в матче с Порту. По информации Sky Sports, футболист раньше времени завершил тренировку "Атлетико" в преддверии встречи 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту". Причина, по которой 30-летний англичанин был вынужден досрочно закончить занятие, неизвестна.

Впрочем, сообщается, что у игрока может быть травма.

Матч "Атлетико" - "Порту" состоится сегодня, в среду 15 сентября, начало - в 22:00 мск.