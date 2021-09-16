Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Члены совета директоров потребовали отставки Кумана. Лапорта пока не готов увольнять специалиста
У нидерландского менеджера мало времени, чтобы исправить ситуацию
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Как сообщают TV3 и As, несколько членов совета директоров каталонского клуба на сегодняшнем собрании под председательством Жоана Лапорты потребовали немедленного увольнения Кумана.
Лапорта не дал своего согласия, хоть и не верит в тренера. Дело в том, что контракт Кумана действует до июня 2022 года. "Барсе" придется выплатить неустойку и найти замену, которой в настоящее время не существует.
Йорди Кройфф, советник Лапорты, не хочет занимать эту должность, поскольку Куман его друг. При этом президент клуба считает, что тренер "Барсы Б" Серхи Бархан не готов возглавить главную команду. Хави вряд ли согласится прийти по ходу сезона.
Как отмечается, итоговое решение по Куману примет Лапорта, влияние на него совета директоров будет минимальным. Помогать президенту в решении будут вице-призедант Рафа Юсте, спортивный директор Матеу Алемани и технический секретарь Рамон Планес.
Лапорта и Юсте не верят в Кумана, а Алемани и Планес считают, что нидерландский тренер не такой плохой вариант в нынешней ситуации.
Напомним, что во вторник "Барселона" разгромно проиграла дома "Баварии" (0:3). Этот матч стал 18 подряд для Левандовского, в котором польский нападающий забил гол, а Томас Мюллер забил больше всех голов в ворота "Барселоны" в истории Лиги чемпионов – 7.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Роберто де Дзерби
- Когда хочешь донести мысль: Гвардиола наорал на хавбека Манчестер Сити во время матча ЛЧ с РБ Лейпциг
- Отсутствие лидера и вопросы к де Дзерби. Чем запомнился старт Шахтера в группе ЛЧ
- Куман и Лапорта напряженно поговорили после разгрома Барселоны от Баварии
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО