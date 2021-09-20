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Куман даже по истечению контракта с Барселоной получит 6 миллионов евро. 13-14 – если его уволят
Бартомеу поставил "Барселону" в безвыходное положение
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Рональд Куман, главный тренер "Барселоны", получит 6 миллионов евро, даже если с ним просто не продлят контракт. Также нидерландский специалист получит 13-14 миллионов евро компенсации, если клуб захочет уволить его, сообщает AS.
Если контракт с 58-летним тренером не будет продлен на сезон-2022/23, он получит 6 миллионов евро. Это та сумма, которую Куман заплатил Королевскому футбольному союзу Нидерландов за расторжение контракта и уход с поста главного тренера сборной.
Такие условия были прописаны в двухлетнем соглашении между Роналдом и бывшим президентом каталонцев Жозепом Бартомеу.
А компенсация за увольнение Кумана обойдется "Барсе" в 13-14 миллионов евро вне зависимости от того, когда это случится – в ближайшее время или после продления контракта.
Ранее сообщалось, что "Барселона" ищет замену Куману.
Напомним, что Рональд работает с каталонцами с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, заняла 3-е место в Ла Лиге и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
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