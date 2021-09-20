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Куман даже по истечению контракта с Барселоной получит 6 миллионов евро. 13-14 – если его уволят

Испания
(1 голосов)

Бартомеу поставил "Барселону" в безвыходное положение

Куман даже по истечению контракта с Барселоной получит 6 миллионов евро. 13-14 – если его уволят

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Рональд Куман, главный тренер "Барселоны", получит 6 миллионов евро, даже если с ним просто не продлят контракт. Также нидерландский специалист получит 13-14 миллионов евро компенсации, если клуб захочет уволить его, сообщает AS.

Если контракт с 58-летним тренером не будет продлен на сезон-2022/23, он получит 6 миллионов евро. Это та сумма, которую Куман заплатил Королевскому футбольному союзу Нидерландов за расторжение контракта и уход с поста главного тренера сборной.

Такие условия были прописаны в двухлетнем соглашении между Роналдом и бывшим президентом каталонцев Жозепом Бартомеу.

А компенсация за увольнение Кумана обойдется "Барсе" в 13-14 миллионов евро вне зависимости от того, когда это случится – в ближайшее время или после продления контракта.

Ранее сообщалось, что "Барселона" ищет замену Куману.

Напомним, что Рональд работает с каталонцами с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, заняла 3-е место в Ла Лиге и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона Жозеп Бартомеу
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Источник:
as.com

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Комментарии (6)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.09.2021 в 19:04
Сетьен тоже компенсацию ждёт. Старику очень нужны деньги на ремонт коровников. PS. Интересно, они погасили задолженность по зарплате Лауреано Руиса, который в 1976 году принял команду?
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0
0
kalan-86 (Анкара)
20.09.2021 в 18:56
Так вот про какое будущее Барселоны он говорил. Ну плут
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.09.2021 в 18:53
Невероятно повезло тем, кто подписывал контракты с Бартомеу и работал с ним. Обогатились серьёзно и семью обеспечили на многие годы.)
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+2
0
prockop4uck (Киев)
20.09.2021 в 18:51
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0
0
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Spokoyno (Київ)
20.09.2021 в 18:42
ВО!!! Блін на керував Бартомеу... Всіх навіть якщо продадуть ще в боргах залишаться!
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+2
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.09.2021 в 18:56
Он был талантливейший президент-вредитель. )
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+1
0


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