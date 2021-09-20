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Сетьен может отсудить у Барсы 14 миллионов евро
Бартомеу сэкономил на увольнении специалиста
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Кике Сетьен, бывший главный тренер "Барселоны", хочет отсудить у клуба 14 миллионов евро, сообщает каталонское медиа CCMA. В августе 2020 его уволили без выплаты компенсации с аргументом "отсутствие авторитета".
62-летний испанец подал в суд на клуб.
Глупый повод был придуман "Барселоной", чтобы поскорее расторгнуть отношения, сэкономить время и не платить компенсацию тренеру.
Увольнение Сетьена может обойтись "Барсе" в 14 миллионов евро – тренер получит всю сумму за прошлый сезон и нынешний, который по условиям контракта не был ему гарантирован, предусматривалась лишь такая опция.
Напомним, что Сетьен был назначен на пост главного тренера 13 января 2020 года, а уволен – 17 августа после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в Лиге чемпионов.
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