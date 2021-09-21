Анчелотти: Надеюсь остаться в Реале на долгие годы

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о работе в клубе.

"Я проживаю медовый месяц в "Реале", надеюсь остаться здесь на долгие годы.

Как и все остальные, мы начали сезон, испытывая некоторые трудности. Но у нас невероятный командный дух. И нам удавалось вносить коррективы по ходу матчей, опираясь на характер команды", — приводит слова Анчелотти Marca со ссылкой Rai Radio.

За пять туров "Реал" набрал 13 очков. Команда лидирует в чемпионате Испании.