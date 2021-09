Примера. Севилья поставила на место Валенсию, первая победа Эспаньола

"Эспаньол" победил впервые после возвращения в Примеру. Надо сказать, "Попугаи" наработали на эти три очка.

Первый тайм получился местами увлекательным, местами скучным. Хозяева забрали старт игры, и Рауль де Томас даже дважды забил, но оба раза из очевидных офсайдов. В эру VAR такое не засчитывают.

"Алавес" неплохо огрызнулся под занавес первой половины, и Диего Лопесу пришлось поработать с ударами Хоселу и Риохи.

Ну а уже на старте второго тайма "Эспаньол" забил. Было две попытки - одну де Томас не использовал, а вот с пенальти, назначенного за игру рукой Дуарте, не промазал.

До конца игры оставалось еще 40 минут, но "Эспаньол" выстоял. Более того, Ву Лею не хватило считанных сантиметров, чтобы удвоить счет. В таблице у "Попугаев" теперь 6 очков, у "Алавеса" - 0.

6-й тур. Барселона. "Корнелья-эль-Прат"

"Эспаньол" - "Алавес" - 1:0

Голы: де Томас, 54 (с пенальти)

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль, Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Морланес (Мерида, 67), Баре (Давид Лопес, 74) - Эмбарба, Дардер (Мелендо, 88), Меламед (Ву Лей, 67) - де Томас (Димата, 75)

"Алавес": Пачеко - Падилья (Миазга, 86), Альберто Родригес (де ла Фуэнте, 86), Лагуардия, Дуарте - Риоха, Лум, Пина (Пелистри, 72), Ману Гарсия (Мойя, 86) - Гвидетти (Силла, 60), Хоселу

Предупреждения: Дуарте, 53

Насколько хорошо играла "Валенсия" в стартовых турах, настолько ужасно отыграла сегодня. Класса команде Хосе Бордаласа пока явно не хватает.

На "Писхуане" счет был 3:0 уже на 22-й минуте. Наошибались как защитники "Летучих мышей", так и молодой вратарь Мамардашвили. Практически каждая быстрая атака "Севильи" заканчивалась если не голом, то опасным моментом.

3 - @SevillaFC_ENG have scored three goals in the first 22 minutes of a @LaLigaEN game for the first time since November 2003 against Real Madrid, three goals in the first 14 minutes (4-1 final). Hurricane.