Оскар Гарсия может сменить Кумана в Барселоне

Главный тренер французского "Реймса" Оскар Гарсия может продолжить карьеру в "Барселоне". Вместе с этим сообщается, что Рональд Куман очень близок к отставке.

"Сине-гранатовые" после пяти сыгранных матчей занимают 7-е место в турнирной таблице Ла лиги. "Реймс" набрал 7 очков в 7 встречах и идет на 15-й строчке в Лиге 1.

Оскар Гарсия летом текущего года возглавил "Реймс", подписав контракт до 2024 года.