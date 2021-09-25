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Оскар Гарсия может сменить Кумана в Барселоне
Нидерландский тренер может покинуть свой пост
Getty Images
Главный тренер французского "Реймса" Оскар Гарсия может продолжить карьеру в "Барселоне". Вместе с этим сообщается, что Рональд Куман очень близок к отставке.
"Сине-гранатовые" после пяти сыгранных матчей занимают 7-е место в турнирной таблице Ла лиги. "Реймс" набрал 7 очков в 7 встречах и идет на 15-й строчке в Лиге 1.
Оскар Гарсия летом текущего года возглавил "Реймс", подписав контракт до 2024 года.
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Источник:RMC Sport
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