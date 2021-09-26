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Люк де Йонг забил первый гол за Барсу. Для этого голландцу понадобилось 4 матча
Форвард поразил ворота "Леванте"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 7-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" принимает "Леванте".
Второй гол "блауграны" в этом поединке забил нападающий Люк де Йонг - арендованный у "Севильи" голландец поразил ворота соперника после передачи Деста на 14-й минуте встречи.
Этот забитый мяч стал для 31-летнего де Йонга дебютным в футболке "Барсы". В составе "сине-гранатовых Люк отыграл 4 матча.
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Katrina69 (Kiev)
26.09.2021 в 19:14
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