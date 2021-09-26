Люк де Йонг забил первый гол за Барсу. Для этого голландцу понадобилось 4 матча

В матче 7-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" принимает "Леванте".

Второй гол "блауграны" в этом поединке забил нападающий Люк де Йонг - арендованный у "Севильи" голландец поразил ворота соперника после передачи Деста на 14-й минуте встречи.

Этот забитый мяч стал для 31-летнего де Йонга дебютным в футболке "Барсы". В составе "сине-гранатовых Люк отыграл 4 матча.