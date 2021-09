Примера. Ла Реал уже второй, еще один гол Фалькао, седьмое поражение Хетафе

Это был по-настоящему боевой матч. Команды играли без центра поля, делали ставку на нападение и импровизацию своих форвардов.

По хорошему, "Мальорка" наиграла на ничью, но "Осасуна" в этом сезоне выигрывает вообще все выездные матчи. Вот и здесь ей малость подфартило. Первый тайм, прошедший в режиме "атака на атаку", завершился с минимальным перевесом островитян - 2:1.

Наваррцы включились на полную после перерыва. Начался их камбэк с блестящего штрафного от Иньиго Переса - его удар с левой не посрамил бы самого Месси. Ну а на 88-й минуте массированная атака левым краем завершилась точным тычком от Хави Мартинеса.

"Мальорка", казалось, отыграется в добавленное время, когда арбитр назначил пенальти за локоть у Унаи Гарсии, однако VAR все отменил - оказалось, в развитии атаки Анхель принял мяч в офсайде.

3 - Osasuna have won each of their last three away games in LaLiga, equaling their longest away victories run in the competition (three in June-August 2003 and April-May 2006). Inspired. pic.twitter.com/v8b2ImTPcz — OptaJose (@OptaJose) September 26, 2021

Нервная победа "Осасуны" вывела ее в зону еврокубков с 11 очками; у "Мальорки" все еще 8 баллов и место в средине таблицы.

7-й тур. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Осасуна" - 2:3

Голы: Дани Родригес, 11, Ниньо, 45+4 - Коте, 9, Иньиго Перес, 58, Хави Мартинес, 88

"Мальорка": Грейф - Састре, Вальент, Оливан, Хайме Коста - Севилья (де Галларета, 88), Баба - Дани Родригес, Ли Кан Ин (Лаго Жуниор, 58), Ндиай (Анхель, 88) - Ниньо (Абдон, 64)

"Осасуна": Эррера - Аресо (Видаль, 83), Аридане (Унаи Гарсия, 70), Давид Гарсия, Коте - Монкайола - Хави Мартинес, Ойер, Брашанац, Иньиго Перес (Рубен Гарсия, 70) - Авила (Кике, 71)

Предупреждения: Ниньо, 20, де Галларета, 90+6 - Аридане, 15, Ойер, 75, Унаи Гарсия, 90+2

"Ла Реал" практически догнал в таблице "Реал" мадридский - таков главный итог противостояния.

В целом для басков матч получился максимально сложным. У них не было ключевого перевеса по ходу встречи. Да, лидер "Сосьедада" Микель Оярсабаль имел 2-3 неплохих шанса, но Касилья играл выше всяких похвал и держал "Эльче" в игре.

С другой стороны, гости имели собственные прекрасные моменты. Например, Пьятти издали ударил точно под перекладину, и Ремиро еле успел перевести мяч выше. Бенедетто же и подавно попал в штангу после кросса Мохики.

???????? Mikel Oyarzabal for Real Sociedad in La Liga so far this season:



7 Matches

5 Goals

1 Assist

2 Key Passes p/g



Underrated. pic.twitter.com/CrZJHcnp36 — Mozo Football (@MozoFootball) September 26, 2021

"Сосьедад" не наиграл на победу, но добыл ее благодаря грубейшей ошибке центрбека "Эльче" Энцо Роко - тот поскользнулся и вывел на ворота Оярсабаля, который отпраздновал легкий гол так, словно выиграл Примеру. Его можно понять - баски много страдали по ходу игры.

В таблице благодаря победе "Ла Реал" поднялся на второе место с 16 очками; выше только "Реал", у которого 17. Касательно "Эльче", то он остался внизу турнирки с 6 баллами.

7-й тур. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Эльче" - 1:0

Гол: Оярсабаль, 81

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия, Ле Норман, Муньос - Субименди, Турьентес (Гевара, 84) - Янузай, Мерино (Элустондо, 90), Оярсабаль (Валера, 84) - Лобете

"Эльче": Касилья - Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика - Гути (Гумбау, 67), Маскарель, Фидель (Пасторе, 87) - Пьятти (Моренте, 77) - Лукас Перес (Каррильо, 67), Бенедетто (Милья, 77)

Предупреждения: Касилья, 57, Мохика, 63, Маскарель, 64

"Кадис" на неделе остановил обескровленную "Барселону", но против поймавшего кураж "Райо" оказался совершенно бессилен.

Команда Андони Ираолы победила в третий раз за неделю, имея самый скромный бюджет среди 20 участников. Огромный успех! А еще больше поражает легкость, с которой записному аутсайдеру даются голы.

Альваро Гарсия открыл счет уже на 5-й минуте, и хотя "Кадис" сумел ответить - Вараздат Ароян стал первым армянином в истории, забившим в Примере, - его песенка была спета. Хозяева были намного острее и конкретнее.

В третьем матче подряд за "Райо" забил Радамель Фалькао - на три гола у 35-летнего ветерана ушло лишь 78 минут. У колумбийца по-прежнему бесподобное голевое чутье в штрафной, что он сегодня еще раз продемонстрировал.

3 - Radamel Falcao ???????? is the second Rayo Vallecano's player to score in each one of his three first #LaLiga games in this century (three goals) after Diego Costa in February 2012 (four goals). Idol#RayoCadiz #VamosRayo pic.twitter.com/0JbuL5UInf — OptaJose (@OptaJose) September 26, 2021

Эффектный дальний удар Иси Паласона под перекладину подытожил отличное выступление "Райо", который сегодня владел мячом 60% времени и нанес 6 ударов в створ против 1 у гостей.

В таблице сенсационные хозяева "Вальекаса" идут пятыми с 13 очками; у "Кадиса" 6 баллов и 14-я позиция.

7-й тур. Мадрид. "Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Кадис" - 3:1

Голы: Альваро Гарсия, 9, Фалькао, 44, Паласон, 87 - Ароян, 23

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич (Мараш, 84), Катена, Фран Гарсия - Валентин (Сисс, 73), Унаи Лопес (Комесанья, 64) - Паласон, Трехо (Гвардиола, 84), Альваро Гарсия - Фалькао (Нтека, 64)

"Кадис": Ледесма - Акапо (Переа, 77), Ароян, Кала, Эспино - Сальви, Йонссон (Собрино, 46), Аларкон, Бастида (Лосано, 67), Арсамендия (Альваро Хименес, 46) - Андоне (Негредо, 67)

Предупреждения: Паласон, 50, Балью, 59 - Бастида, 45, Ароян, 48, Кала, 56, Переа, 90+2

"Хетафе" проиграл в седьмой раз в семи турах. Если Мичела не уволят в ближайшие дни, то это будет выглядеть очень странно.

Клаудио Браво сегодня не играл, а скучал, придумывал себе работу - например, подсказывал защитникам, куда лучше отпасовать. В створ его ворот "Хетафе" так и не пробил.

Преимущество "Бетиса" было колоссальным и по такой игре даже хронически слабая реализация моментов вердибланкос не могла помешать им победить. Первый гол после паса Фекира забил Виллиан Жозе, на глазах превращающийся в главного забивалу команды.

7 - Willian José has become the seventh Brazilian ???????? player to score a brace for @RealBetis_en in @LaLigaEN in the 21st century, the first since Edú against Barcelona in March 2008. Samba. pic.twitter.com/m3X9VRtC7c — OptaJose (@OptaJose) September 26, 2021

Великолепный Фекир мог удваивать счет после сольного прохода, но его крученый удар пришелся в каркас ворот. Не везет французу.

А вот Виллиану Жозе - наоборот. Его второй гол - следствие очень удачного отскока. Впрочем, голевая атака с участием Бельерина, Фекира и Родри была и без того хороша.

Мог ли "Бетис" забить больше? Наверняка. Но зачем? Победа есть победа. В таблице команда Мануэля Пеллегрини с 12 очками догнала "Барселону". Касательно "Хетафе", то это его худший в истории старт сезона. Этим все сказано.

7-й тур. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Хетафе" - 2:0

Голы: Виллиан Жозе, 14, 55

"Бетис": Браво - Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда - Карвалью (Гуардадо, 90), Гвидо Родригес - Каналес (Родриго, 46), Фекир (Камараса, 90), Хуанми (Тельо, 72) - Виллиан Жозе (Иглесиас, 65)

"Хетафе": Сория - Даконам, Митрович (Сандро Рамирес, 46), Куэнка - Иглесиас (Мата, 65), Максимович (Дамиан Суарес, 42), Флорентину Луиш, Тимор, Оливера - Унал (Поведа, 70), Масияс (Сильва, 46)

Предупреждения: Карвалью, 82 - Тимор, 35, Сандро Рамирес, 60, Сильва, 90+3