"Ну, и где теперь твой хамон?" Годовщина невероятного камбека Меца на Камп Ноу

Когда в первом раунде (1/16 финала) Кубка Кубков-1984/85 жребий свел испанскую "Барселону" и французский "Мец", для всех, мало-мальски разбирающихся в футболе, было очевидно, что исход двухматчевого противостояния в этой паре предрешен.

Музей "блаугранас" к кому времени уже украшали 5 евротрофеев (3 Кубка УЕФА и 2 Кубка Кубков), а клубу из Лотарингии лишь в третий раз предстояло выступить в континентальных турнирах. При этом, две предыдущие европейские гастроли "темно-бордовых" заканчивались на первой же стадии. Правда, тем летом каталонцы потеряли свою главную звезду: Диего Марадона разругался с президентом "Барсы" Хосепом Нуньесом и перебрался в "Наполи" за рекордные на тот момент 5 миллионов фунтов. Но на смену аргентинцу был оперативно куплен забивной форвард "Тоттенхэма" и сборной Шотландии Стивен Арчибальд, внесший немалый вклад в победу "шпор" в Кубке УЕФА-1984. Кроме того, в отличной форме пребывали знаменитый немец Бернд Шустер и один из лидеров сборной Испании, вице-чемпион Евро-1984 Лобо Карраско. Именно блестящая игра трио Арчибальд-Шустер-Карраско, этакого аналога MSN середины 1980-х, принесет "Барсе" в том сезоне первое за 10 лет чемпионство в Примере, добытое досрочно, с большим запасом. Что касается "Меца", то единственным, сколько-нибудь известным персонажем в его составе был полузащитник Жан-Филипп Рор, двумя месяцами ранее выигравший в составе олимпийской сборной Франции футбольный турнир на Играх в Лос-Анджелесе. Кстати, в 1987-м, уже выступая за "Монако", он сыграл свой единственный матч за национальную команду "трехцветных" – в Москве против сборной СССР.

Первая встреча соперников, прошедшая 19 сентября 1984 года на переполненном "Стад Сен-Симфорьен" в Меце, завершилась вполне прогнозируемо – звезды из Каталонии, не особо напрягаясь, победили со счетом 4:2. При этом, французы спаслись от разгрома за 5 минут до конца, когда Рор реализовал пенальти. А все голы в ворота хозяев были курьезными. Сначала случился "самострел" от защитника Люка Сонора – его пас назад стал полной неожиданностью для голкипера лотарингцев Мишеля Этторе (не путать с экс-вратарем сборной Франции Жаном-Люком Эттори). А во втором тайме уже сам страж ворот допустил три серьезные ошибки, ставшие результативными. "Мы собираемся угостить Этторе хамоном, чтобы поблагодарить его за все его подарки", – шутил Бернд Шустер в интервью перед ответным матчем. А его шотландский партнер Стив Арчибальд на вопрос, что он думает о сопернике, с улыбкой выдал: "Мец – это хорошая маленькая команда шарлотистов".

Накануне ответного поединка пессимизм в отношении перспектив "Меца" был полным: никто из журналистов французских национальных СМИ даже не поехал в Каталонию. Более того, ни один французский телеканал или радиостанция не позаботились о том, чтобы освещать, как казалось, бессмысленный и формальный матч. Такие же настроения царили и среди болельщиков "Барселоны", которые вечером 3 октября заполнили трибуны "Камп Ноу" лишь на четверть.

Стартовые полчаса ответной игры прошли с заметным преимуществом "блаугранас" и завершились голом Карраско: испанский вингер ворвался справа в штрафную и, подхватив отскок от защитника, хлестко пробил по диагонали в дальний угол. Таким образом, счет по сумме двух матчей стал 5:2. Занавес? Игроки "Барселоны", видимо, так и решили, сбавив обороты. Но у словенского форварда "Меца" Звонко "Тони" Курбоса (автора первого гола в ворота каталонцев в домашнем матче) было иное мнение на сей счет. Спустя пять минут он убежал по правой бровке от Рамона Алесанко и, срезая угол, вошел в штрафную. Вратарь-резервист хозяев Амадор Лоренсо (наставник "блаугранас" Терри Венейблс выставил его на этот проходной, как казалось, матч вместо основного голкипера команды легендарного Хавьера Уррутикоэчеа) чуть вышел из ворот, ожидая прострела, а Курбос неожиданно пробил с острого угла под перекладину – 1:1.

Едва начав с центра, игроки "Барселоны" потеряли мяч. Французы организовали стремительную контратаку, их капитан и диспетчер Жан-Поль Бернад классной передачей вразрез вывел Курбоса на повторное свидание с голкипером хозяев. Амадор выбежал навстречу форварду, сокращая угол обстрела, и словенец отдал пас влево на своего партнера по атаке Жюля Боканде, бежавшего параллельным курсом. Передачу перехватил капитан каталонцев Фелипе Санчес, но сделал это так неудачно, что мяч от его ноги, как от стенки, срикошетил в сетку. 1:2 – в течение какой-то минуты ход событий в матче развернулся на 180 градусов. Но это были только "цветочки".

По-настоящему вечер перестал быть томным в начале второго тайма. На 55-й минуте Курбос после очередной передачи-конфетки Бернада вновь как нож сквозь масло прошел через защитный бастион каталонцев. Амадор бросился было ему в ноги, но нападающий резким финтом ушел влево, и голкипер хозяев врезался в преследовавшего словенца Санчеса. В итоге, форвард "Меца" оказался перед пустыми воротами и спокойно закатил в них мяч – 1:3 и 5:5 в сумме. Благодаря большему количеству выездных голов этот результат был все еще в пользу "Барсы". Но каталонцы почувствовали "запах жареного", и следующие полчаса игры прошли в их непрерывных атаках. Однако, ворота "Меца" будто кто-то заколдовал. "Каждый раз, когда казалось, что они вот-вот забьют, на пути мяча оказывалась чья-то голова, нога или задница – и мы чувствовали себя непобедимыми", – с улыбкой вспоминал позже Мишель Этторе.

А за 5 минут до конца, отсидевшись в "окопах", французы провели классную позиционную атаку левым флангом. Курбос разрезающей передачей бросил в прорыв Боканде, а сам стремглав устремился в штрафную "блаугранас". Сенегалец попытался прострелить сходу – на Филиппа Хиншбергера, но передачу заблокировали. Однако, Боканде подобрал отскок и, обыграв защитника, от самой лицевой вырезал в район 11-метровой, куда уже подоспел Курбос. Тони в два касания левой остановил мяч и пробил под перекладину: хотя на линии ворот помимо Амадора находились еще два защитника, словенец сумел найти просвет между ними. Четвертый пропущенный гол буквально парализовал каталонцев, и в оставшиеся минуты "браугранас" не смогли организовать даже подобие финального штурма. "Когда прозвучал свисток я подбежал прямо к Шустеру и заорал: "Ну, и где теперь твой хамон?". Не думаю, что он говорит по-французски, но в тот момент он меня понял", – рассказывал потом Мишель Этторе.

Увы, но сказка "Меца" закончилась уже в следующем раунде: французы проиграли по сумме двух матчей восточногерманскому "Динамо" из Дрездена (1:3 и 0:0). А вскоре клуб из Лотарингии столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, вызванными региональным экономическим кризисом. "Темно-бордовые" оказались в шаге от банкротства, и чтобы остаться на плаву вынуждены были распродать почти всех творцов исторического камбека. Курбос оказался в "Сент-Этьене", Боканде в "ПСЖ", Сонор – в "Монако", Бернад и Рор – в "Ницце". Впрочем, это уже совсем другая история…

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