Пьянич: Куман? Может, Барселоне нужен хороший лидер, который поставит команду на ноги

Полузащитник Миралем Пьянич, арендованный "Бешикташем" у "Барселоны", высказался о проблемах каталонской команды, в очередной раз не избежав шанса уколоть голландского специалиста Рональда Кумана. Цитирует Миралема портал Goal со ссылкой на beIN Sports.

"У "Барселоны" сейчас не лучшие времена. Результаты не соответствуют пожеланиям болельщиков, а это давит на игроков".