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Пьянич: Куман? Может, Барселоне нужен хороший лидер, который поставит команду на ноги

Испания
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Мнение боснийца

Пьянич: Куман? Может, Барселоне нужен хороший лидер, который поставит команду на ноги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Миралем Пьянич, арендованный "Бешикташем" у "Барселоны", высказался о проблемах каталонской команды, в очередной раз не избежав шанса уколоть голландского специалиста Рональда Кумана. Цитирует Миралема портал Goal со ссылкой на beIN Sports.

"У "Барселоны" сейчас не лучшие времена. Результаты не соответствуют пожеланиям болельщиков, а это давит на игроков".

"Возможно, команде нужен хороший лидер, который поставит коллектив на ноги. "Барселона" вернется к своей прежней версии, однако на это все равно потребуется время. Испанский гранд всегда был в числе 4-5 главных клубов мира. "Барса" сможет стать такой, какой была раньше".

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В статье: Миралем Пьянич Рональд Куман Барселона
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Источник:
Goal.com

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