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Пьянич: Куман? Может, Барселоне нужен хороший лидер, который поставит команду на ноги
Мнение боснийца
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник Миралем Пьянич, арендованный "Бешикташем" у "Барселоны", высказался о проблемах каталонской команды, в очередной раз не избежав шанса уколоть голландского специалиста Рональда Кумана. Цитирует Миралема портал Goal со ссылкой на beIN Sports.
"У "Барселоны" сейчас не лучшие времена. Результаты не соответствуют пожеланиям болельщиков, а это давит на игроков".
"Возможно, команде нужен хороший лидер, который поставит коллектив на ноги. "Барселона" вернется к своей прежней версии, однако на это все равно потребуется время. Испанский гранд всегда был в числе 4-5 главных клубов мира. "Барса" сможет стать такой, какой была раньше".
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