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Барселона собирается подписать Стерлинга в случае ухода Дембеле
Клуб ищет усиление
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" проявляет активный интерес к вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу. Клуб может попробовать его подписать в следующее трансферное окно.
Сейчас ситуация зависит от атакующего хавбека Усмана Дембеле, который еще не продлил истекающий летом контракт. Вингеру предложили соглашение до 2025 года с понижением зарплаты, но француз пока не принял предложение.
Также отмечается, что Дембеле не будет играть, пока не продлит контракт. Если француз так и не пролонгирует соглашение или уйдет зимой, каталонский клуб будет искать замену. Стерлинг – один из вариантов.
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