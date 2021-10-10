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Барселона собирается подписать Стерлинга в случае ухода Дембеле

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Клуб ищет усиление

Барселона собирается подписать Стерлинга в случае ухода Дембеле

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" проявляет активный интерес к вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу. Клуб может попробовать его подписать в следующее трансферное окно.

Сейчас ситуация зависит от атакующего хавбека Усмана Дембеле, который еще не продлил истекающий летом контракт. Вингеру предложили соглашение до 2025 года с понижением зарплаты, но француз пока не принял предложение.

Также отмечается, что Дембеле не будет играть, пока не продлит контракт. Если француз так и не пролонгирует соглашение или уйдет зимой, каталонский клуб будет искать замену. Стерлинг – один из вариантов.

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В статье: Барселона Рахим Стерлинг Манчестер Сити Усман Дембеле
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
10.10.2021 в 17:42
не нужен Барсе это симулянт
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