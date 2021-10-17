Барселона отказалась от идеи подписания Погба

"Барселона" Роналда Кумана больше не собирается подписывать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который станет свободным агентом летом 2022-го года.

Вариант с французом невозможен из-за финансовых проблем "сине-гранатовых". Каталонцы не могут позволить себе зарплату Погба, который в "МЮ" получает около 17 млн евро в год. Кроме этого, его агент Мино Райола запросит большую комиссию при переходе.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 8 матчей в АПЛ и сделал 7 голевых передач.