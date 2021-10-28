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У Барселоны ни одной победы за 7 последних матчей с клубами из Мадрида

Испания
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6 поражений и 1 ничья

У Барселоны ни одной победы за 7 последних матчей с клубами из Мадрида

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Барселона" проиграла "Райо Вальекано" на выезде в матче 11-го тура чемпионата Испании (0:1). Это уже третье поражение команды Кумана клубу из Мадрида в этом сезоне.

2 октября поражение "сине-гранатовым" нанес "Атлетико" (0:2), а 24 октября – "Реал" (1:2).

В прошлом сезоне "Барса" дважды проиграла в Ла Лиге "Реалу" (1:3 и 1:2), а с "Атлетико" один раза сыграла вничью и один раз уступила (0:0, 0:1).

Таким образом, в последних семи матчах Примеры против мадридских клубов у "Барселоны" шесть поражений и одна нулевая ничья.

Отметим, что в прошлом сезоне каталонцы в Кубке Испании все-таки одержали победу над "Райо" (2:1), но те тогда выступали в Сегунде.

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В статье: Рональд Куман Барселона Реал (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид)
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