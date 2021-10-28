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Примера. Реал - Осасуна 0:0. С Барселоной было проще

Испания
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(1 голосов)

Памплонцы сдержали атаку Мадрида

Примера. Реал - Осасуна 0:0. С Барселоной было проще

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После победы в Эль Класико "Реал" надеялся на еще один успех, но столкнулся с глубокой, эшелонированной обороной, которую так и не смог пробить.

Первый тайм у Мадрида вообще получился аховым - ни одной красивой, осмысленной комбинации; ни одного стопроцентного момента. Все, что было - это дальний выстрел Эдера Милитао и попытка Винисиуса с очень острого угла. Маловато для "Реала", не правда ли?

"Осасуна" до перерыва лишь изредка переходила центр поля, концентрируясь сугубо на обороне. Конечно, смотреть такой футбол было не слишком приятно. Да и играть тоже - юный Камавинга быстро терял терпение и своими фолами только мешал. Его пришлось менять в перерыве.

А сразу после выхода из раздевалок "Осасуна" едва не забила. Прошла контратака 3 в 2, в ходе которой Авила выложил мяч под удар Монкайоле, но тот с центра штрафной пробил в штангу.

Повезло "Реалу": забей в том эпизоде "Осасуна" - и не факт, что "Сливочные" бы отыгрались. Они прибавили в середине второй половины, но все, что удалось выудить - полушанс Винисиуса и выстрел Бензема в перекладину после дриблинга в штрафной.

У "Реала" очевидно есть проблемы с позиционным нападением - ранее похожую беспомощность "Сливочных" против "автобуса" доводилось видеть в матчах с "Шерифом" (1:2) и "Эспаньолом" (1:2). Глядя, как Мадрид безыдейно катает мяч туда-сюда, "Бернабеу" свистел, но команда все равно не прибавляла.

В общем, Анчелотти есть над чем задуматься. В таблице "Реал" пока в квартете лидеров наряду с "Севильей", "Бетисом" и "Сосьедадом" - у всех по 21 очку. "Осасуна" расположилась неподалеку с 19 баллами.

11-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Осасуна" - 0:0

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 69), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 69) - Камавинга (Родриго, 46), Каземиро, Кроос - Асенсио (Азар, 70), Бензема, Винисиус

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус, Ману Санчес - Монкайола (Ойер, 90), Торро, Хави Мартинес (Рубен Гарсия, 67) - Авила (Брашанац, 67), Кике (Барберо, 89)

Предупреждения: Камавинга, 28 - Унаи Гарсия, 15

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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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Комментарии (11)
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Loader (Днепр)
28.10.2021 в 00:33
Веселый игровой денек получился: Барса влетела, Севилья с Реалом неожиданно скатали ничьи, Бетис размазал Валенсию... Да и в других странах: Юве снова влетел, МС провалил кубок Лиги, Бавария как-то неприлично проиграла. Странные дела творятся.
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hardcorepwnz (Украина)
28.10.2021 в 00:33
Смешнее всех Бавария выступила, основным составом просто пацаны слили кубок))
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Loader (Днепр)
28.10.2021 в 00:38
А я даже не посмотрел на состав. Подумал, что молодежью играют, хотя Бавария обычно не сливает игры. Нагельсману полезно опуститься на землю.
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hardcorepwnz (Украина)
28.10.2021 в 00:32
А, ну и господин Азар, вышел и пропал. За полчаса 3 раза мяча коснулся. Продайте его уже в Ньюкасл, пока он еще стоит каких-то денег. Уже ясно, что это даже хуже Кака приобретение, тот хоть временами напоминал себя. Бельгиец же просто ужасен все 3 года.
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metall5291 (Kharkiv)
28.10.2021 в 00:27
Увы, было чувство, что и Реал очки потеряет. Ясно одно, если Реал проиграет чемпионство в Ла-лиге, то не Барселоне. А проиграть может.
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hardcorepwnz (Украина)
28.10.2021 в 00:29
Меня лично настораживает сбившийся прицел у Бензема. Он еще с Шахтером был не в своей тарелке, но там ему так часто мяч на блюдечке выкатывали, что не забить было сложно. А вот с Барселоной и сегодня игра у него совершенно не шла, как и удары. Как-то приучил он за последние годы, что чего-то да и забьет.
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Loader (Днепр)
28.10.2021 в 00:34
Бензема из-за Золотого мячика перенервничал, видимо. Журналюги задергали.
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Ардалион (землянин)
28.10.2021 в 00:27
Ой вэй.
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hardcorepwnz (Украина)
28.10.2021 в 00:26
Барселонцы могут не переживать, от Мадрида все равно далеко не отстанут. Таков уж этот чемпионат инвалидов. Игра прям по Зидану: вонючий автобус, приехавший играть на 0-0, вагон навесов, куча брака, абсолютное отсутствие какой-то мысли в атаке. Даже по-классике в контратаке чуть не пропустили, но там повезло. Народная мудрость: Марсело на поле - к потере очков.
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metall5291 (Kharkiv)
28.10.2021 в 00:29
Да, средство против автобусов в Реале пока не изобрели. Жаль, но и Реал далек от себя лучшего.
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+1
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Loader (Днепр)
28.10.2021 в 00:40
Хотел предложить одолжить каток у Баварии, но они сами нарвались на какую-то новую разработку.
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