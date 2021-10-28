Примера. Реал - Осасуна 0:0. С Барселоной было проще

После победы в Эль Класико "Реал" надеялся на еще один успех, но столкнулся с глубокой, эшелонированной обороной, которую так и не смог пробить.

Первый тайм у Мадрида вообще получился аховым - ни одной красивой, осмысленной комбинации; ни одного стопроцентного момента. Все, что было - это дальний выстрел Эдера Милитао и попытка Винисиуса с очень острого угла. Маловато для "Реала", не правда ли?

"Осасуна" до перерыва лишь изредка переходила центр поля, концентрируясь сугубо на обороне. Конечно, смотреть такой футбол было не слишком приятно. Да и играть тоже - юный Камавинга быстро терял терпение и своими фолами только мешал. Его пришлось менять в перерыве.

Osasuna Vs Real Madrid First half highlights Full HD pic.twitter.com/0gOeg8dVbm — Luka Maestro (@HridhayBlanco) October 27, 2021

А сразу после выхода из раздевалок "Осасуна" едва не забила. Прошла контратака 3 в 2, в ходе которой Авила выложил мяч под удар Монкайоле, но тот с центра штрафной пробил в штангу.

Повезло "Реалу": забей в том эпизоде "Осасуна" - и не факт, что "Сливочные" бы отыгрались. Они прибавили в середине второй половины, но все, что удалось выудить - полушанс Винисиуса и выстрел Бензема в перекладину после дриблинга в штрафной.

У "Реала" очевидно есть проблемы с позиционным нападением - ранее похожую беспомощность "Сливочных" против "автобуса" доводилось видеть в матчах с "Шерифом" (1:2) и "Эспаньолом" (1:2). Глядя, как Мадрид безыдейно катает мяч туда-сюда, "Бернабеу" свистел, но команда все равно не прибавляла.

В общем, Анчелотти есть над чем задуматься. В таблице "Реал" пока в квартете лидеров наряду с "Севильей", "Бетисом" и "Сосьедадом" - у всех по 21 очку. "Осасуна" расположилась неподалеку с 19 баллами.

11-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Осасуна" - 0:0

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 69), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 69) - Камавинга (Родриго, 46), Каземиро, Кроос - Асенсио (Азар, 70), Бензема, Винисиус

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус, Ману Санчес - Монкайола (Ойер, 90), Торро, Хави Мартинес (Рубен Гарсия, 67) - Авила (Брашанац, 67), Кике (Барберо, 89)

Предупреждения: Камавинга, 28 - Унаи Гарсия, 15