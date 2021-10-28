Били, били - не забили. Реал - Осасуна 0:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал принимал Осасуну. Ожидалось, что шанс получит Андрей Лунин, но Анчелотти снова доверился Тибо Куртуа. Впрочем, у бельгийца работы почти не было, в отличие от его коллеги. Реал много атаковал, нанес 17 ударов по воротам памплонцев, но ни один из них не стал результативным. В итоге ничья 0:0. Реал остается лидером в турнирной таблице, но еще три клуба имеют такое же количество очков, а Осасуна отстает всего на два пункта и занимает шестое место.

Испанская Ла Лига. 11-й тур

Реал - Осасуна 0:0