  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Били, били - не забили. Реал - Осасуна 0:0. Видео обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Били, били - не забили. Реал - Осасуна 0:0. Видео обзор матча

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Реал - Осасуна, чемпионат Испании, 27 октября 2021

Били, били - не забили. Реал - Осасуна 0:0. Видео обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал принимал Осасуну. Ожидалось, что шанс получит Андрей Лунин, но Анчелотти снова доверился Тибо Куртуа. Впрочем, у бельгийца работы почти не было, в отличие от его коллеги. Реал много атаковал, нанес 17 ударов по воротам памплонцев, но ни один из них не стал результативным. В итоге ничья 0:0. Реал остается лидером в турнирной таблице, но еще три клуба имеют такое же количество очков, а Осасуна отстает всего на два пункта и занимает шестое место.

Испанская Ла Лига. 11-й тур
Реал - Осасуна 0:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...