Стало известно, какую сумму получит Куман от боссов Барселоны в качестве неустойки

Голландский специалист Рональд Куман получит солидную неустойку после увольнения с должности наставника каталонской "Барселоны". Как сообщает авторитетное издание El Pais, руководство "сине-гранатовых" выплатит 58-летнему тренеру 12 миллионов евро.

Напомним, вчера, 27 октября, президент клуба Жоан Лапорта уволил Кумана после поражения первой команды в поединке с "Райо Вальекано" (0:1). Ожидается, что после международного перерыва испанский гранд возглавит Хави Эрнандес. Пока исполнять обязанности главного тренера будет Серхи Бархуан.

Отметим, что за год с лишним на посту тренера "Барселоны" Куману удалось выиграть лишь Кубок Испании. Он был назначен на пост в августе 2020-го.