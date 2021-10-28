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Стало известно, какую сумму получит Куман от боссов Барселоны в качестве неустойки
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Getty Images / Global Images Ukraine
Голландский специалист Рональд Куман получит солидную неустойку после увольнения с должности наставника каталонской "Барселоны". Как сообщает авторитетное издание El Pais, руководство "сине-гранатовых" выплатит 58-летнему тренеру 12 миллионов евро.
Напомним, вчера, 27 октября, президент клуба Жоан Лапорта уволил Кумана после поражения первой команды в поединке с "Райо Вальекано" (0:1). Ожидается, что после международного перерыва испанский гранд возглавит Хави Эрнандес. Пока исполнять обязанности главного тренера будет Серхи Бархуан.
Отметим, что за год с лишним на посту тренера "Барселоны" Куману удалось выиграть лишь Кубок Испании. Он был назначен на пост в августе 2020-го.
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