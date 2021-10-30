Примера. Барселона - Алавес 1:1. Куман ушел, а безнадега осталась

В первом матче после отставки Рональда Кумана "Барселона", мягко говоря, не впечатлила. Скорости пешие, реализация низкая, оборона подвержена ошибкам - в общем, все то же, что было при голландце.

"Алавес" приехал на "Камп Ноу" с единственной целью - отбиваться. За весь матч гости трижды ударили в сторону ворот тер Штегена и каким-то чудом выудили из этого один гол.

"Барса" может винить лишь себя саму - до перерыва она катала мяч в таком темпе, словно это не Примера, а какой-то турнир ветеранов. Естественно, забить не удалось. Все, что создали - полумоменты Эрика Гарсии и Жорди Альбы, с которыми справился Сивера.

Второй тайм начался с феноменального гола Депая, которому удался дальний удар точно в девятку. В "Лионе" он забил немало таких.

13 - Only Lionel Messi ???????? (34) has scored more goals from outside the box than Memphis Depay ???????? in the top five European leagues since the start of 2018 (13, level with Dries Mertens ????????). Missile. pic.twitter.com/XxiGyPy6aN — OptaJose (@OptaJose) October 30, 2021

К сожалению для фанатов "Кулес", оттолкнуться от этого успеха не вышло. Уже через три минуты "Алавес" сравнял счет благодаря прекрасной стеночке Риохи и Хоселу. Центр обороны "Барсы" в этом эпизоде выступил статистами.

Уже при счете 1:1 каталонцы создали еще два верных шанса забить, но оба запорол Мемфис Депай - сперва попал в штангу после классного прохода и паса Гави, а затем пробил во вратаря после заброса из глубины.

Не по-лидерски играет голландец, да и вообще вожака у "Барсы" не видно. Может, с приходом нового постоянного наставника что-то изменится. Серхи Бархуан, который исполняет обязанности тренера, взбодрить команду не сумел.

А, точно - вдобавок ко всем проблемам "Барсы" она опять потеряла Серхио Агуэро. Аргентинец пролежал в лазарете три месяца, затем провел полтора матча и вот снова повредил ногу. Здесь без комментариев.

Vinicius Junior has scored more goals this season than Depay, Fati, Coutinho, Luuk De Jong, & Aguero COMBINED pic.twitter.com/tYR24TL3lB — ???????????????? (@casomar0) October 30, 2021

В таблице "Барса" после ничьей осталась 9-й с 16 очками; у "Алавеса" 10 баллов и 16-е место.

12-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Алавес" - 1:1

Голы: Депай, 49 - Риоха, 52

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Бальде, 80), Пике (Ленгле, 70), Эрик Гарсия, Альба - Гави (Пуч, 70), Бускетс, Нико Гонсалес (Эззальзули, 80) - Дест, Агуэро (Коутиньо, 41), Депай

"Алавес": Сивера - Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Мойя (Ману Гарсия, 80), Лум, Понс (Пина, 62) - Эдгар Мендес (Пеллистри, 62), Хоселу (Силла, 80), Риоха

Предупреждения: Сивера, 45+5, Дуарте, 82