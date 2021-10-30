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Примера. Барселона - Алавес 1:1. Куман ушел, а безнадега осталась

Испания
(3 голосов)

До выздоровления каталонцам еще далеко

Примера. Барселона - Алавес 1:1. Куман ушел, а безнадега осталась

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче после отставки Рональда Кумана "Барселона", мягко говоря, не впечатлила. Скорости пешие, реализация низкая, оборона подвержена ошибкам - в общем, все то же, что было при голландце.

"Алавес" приехал на "Камп Ноу" с единственной целью - отбиваться. За весь матч гости трижды ударили в сторону ворот тер Штегена и каким-то чудом выудили из этого один гол.

"Барса" может винить лишь себя саму - до перерыва она катала мяч в таком темпе, словно это не Примера, а какой-то турнир ветеранов. Естественно, забить не удалось. Все, что создали - полумоменты Эрика Гарсии и Жорди Альбы, с которыми справился Сивера.

Второй тайм начался с феноменального гола Депая, которому удался дальний удар точно в девятку. В "Лионе" он забил немало таких.

К сожалению для фанатов "Кулес", оттолкнуться от этого успеха не вышло. Уже через три минуты "Алавес" сравнял счет благодаря прекрасной стеночке Риохи и Хоселу. Центр обороны "Барсы" в этом эпизоде выступил статистами.

Уже при счете 1:1 каталонцы создали еще два верных шанса забить, но оба запорол Мемфис Депай - сперва попал в штангу после классного прохода и паса Гави, а затем пробил во вратаря после заброса из глубины.

Не по-лидерски играет голландец, да и вообще вожака у "Барсы" не видно. Может, с приходом нового постоянного наставника что-то изменится. Серхи Бархуан, который исполняет обязанности тренера, взбодрить команду не сумел.

А, точно - вдобавок ко всем проблемам "Барсы" она опять потеряла Серхио Агуэро. Аргентинец пролежал в лазарете три месяца, затем провел полтора матча и вот снова повредил ногу. Здесь без комментариев.

В таблице "Барса" после ничьей осталась 9-й с 16 очками; у "Алавеса" 10 баллов и 16-е место.

12-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Алавес" - 1:1

Голы: Депай, 49 - Риоха, 52

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Бальде, 80), Пике (Ленгле, 70), Эрик Гарсия, Альба - Гави (Пуч, 70), Бускетс, Нико Гонсалес (Эззальзули, 80) - Дест, Агуэро (Коутиньо, 41), Депай

"Алавес": Сивера - Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Мойя (Ману Гарсия, 80), Лум, Понс (Пина, 62) - Эдгар Мендес (Пеллистри, 62), Хоселу (Силла, 80), Риоха

Предупреждения: Сивера, 45+5, Дуарте, 82

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В статье: Барселона Алавес (Витория-Гастейс)
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Комментарии (6)
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Spokoyno (Київ)
31.10.2021 в 00:05
На жаль результат не дивує... Достатньо подивитися склад, що далекий від "чемпіонського". Ті молоді, ті "старі" і повна відсутність "тренерської руки". Ну і знов створили в чотири рази більше, а пропустили один з одного Єдине радує, що навіть з такою грою Барселона не втрачає своїх прихильників! Подивиться скільки чМосек вже проТЯВкали
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
31.10.2021 в 00:05
Куман, уходи, ну сколько можно уже... а, ну да. Видимо проблема гораздо глубже, потому что по составу для Барселоны не обыгрывать Райо и Алавес, это слишком.
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+1
0
sasha_lv (Львів)
31.10.2021 в 00:02
......поганому танцору ...не куман заважає.
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0
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
31.10.2021 в 00:00
Нічого страшного.нормальних ход.з прімери не вилетять...)))
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0
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.10.2021 в 00:00
Ничего не поменялось... А, ну да , ведь Куман ушёл!!! И что, Дро?
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+3
0
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МЕS QUE UN CLUB
30.10.2021 в 23:58
а з куманом би перемогли
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+3
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