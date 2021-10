Примера. Барселона - Алавес 1:1. Куман ушел, а безнадега осталась

В первом матче после отставки Рональда Кумана "Барселона", мягко говоря, не впечатлила. Скорости пешие, реализация низкая, оборона подвержена ошибкам - в общем, все то же, что было при голландце.

"Алавес" приехал на "Камп Ноу" с единственной целью - отбиваться. За весь матч гости трижды ударили в сторону ворот тер Штегена и каким-то чудом выудили из этого один гол.

"Барса" может винить лишь себя саму - до перерыва она катала мяч в таком темпе, словно это не Примера, а какой-то турнир ветеранов. Естественно, забить не удалось. Все, что создали - полумоменты Эрика Гарсии и Жорди Альбы, с которыми справился Сивера.

Второй тайм начался с феноменального гола Депая, которому удался дальний удар точно в девятку. В "Лионе" он забил немало таких.

13 - Only Lionel Messi ???????? (34) has scored more goals from outside the box than Memphis Depay ???????? in the top five European leagues since the start of 2018 (13, level with Dries Mertens ????????). Missile. pic.twitter.com/XxiGyPy6aN