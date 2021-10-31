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Перед Динамо не поразили. Барселона - Алавес 1:1. Обзор матча, видео голов

Испания
(1 голосов)

Барселона - Алавес ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 30.10.2021 ⋇ Примера на UA-Футбол

Перед Динамо не поразили. Барселона - Алавес 1:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" сменила тренера, но не избавилась от проблем. В матче очередного тура Примеры каталонцы не смогли одолеть "Алавес", удовлетворившись ничьей. Игра не поразила, что может вдохновить болельщиков "Динамо" верить в успех. Уже в ближайшее время эти команды сыграют в Лиге чемпионов. А пока смотрите, как каталонцы потеряли очки в Примере, в нашем видеообзоре.

12-й тур. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Алавес" - 1:1
Голы: Депай, 49 - Риоха, 52

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В статье: Барселона Алавес (Витория-Гастейс)
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Комментарии (1)
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lightning (Одесса)
31.10.2021 в 10:04
дынама и перед такой барсой в штаны скорее всего наложит
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