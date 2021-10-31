Перед Динамо не поразили. Барселона - Алавес 1:1. Обзор матча, видео голов

"Барселона" сменила тренера, но не избавилась от проблем. В матче очередного тура Примеры каталонцы не смогли одолеть "Алавес", удовлетворившись ничьей. Игра не поразила, что может вдохновить болельщиков "Динамо" верить в успех. Уже в ближайшее время эти команды сыграют в Лиге чемпионов. А пока смотрите, как каталонцы потеряли очки в Примере, в нашем видеообзоре.

12-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Алавес" - 1:1

Голы: Депай, 49 - Риоха, 52