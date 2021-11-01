Зарплата Винисиуса по новому контракту в Реале вырастет больше чем в 2 раза

"Реал" планирует подписать новый контракт с полузащитником Винисиусом Жуниором на значительно улучшенных условиях, сообщает Marca. По новому соглашению бразилец будет получать примерно 10 миллионов евро.

Сейчас Жуниор получает 3,5 миллиона евро в год.

Срок действующего контракта хавбека с "Мадридом" истекает в 2024 году, но, по данным Marca, из-за яркой игры, которую бразилец демонстрирует в этом сезоне, клуб планирует в скором времени подписать с Винисиусом новый контракт, предложив ему существенное повышение зарплаты.

Сейчас Винисиус является одним из самых низкооплачиваемых игроков "Реала", его зарплата до уплаты налогов – 3,5 млн евро в год.

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В этом сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 14 матчей, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 50 миллионов евро.