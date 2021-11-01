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Зарплата Винисиуса по новому контракту в Реале вырастет больше чем в 2 раза

Испания
(1 голосов)

Но получал он на уровне Лунина

Зарплата Винисиуса по новому контракту в Реале вырастет больше чем в 2 раза

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал" планирует подписать новый контракт с полузащитником Винисиусом Жуниором на значительно улучшенных условиях, сообщает Marca. По новому соглашению бразилец будет получать примерно 10 миллионов евро.

Сейчас Жуниор получает 3,5 миллиона евро в год.

Срок действующего контракта хавбека с "Мадридом" истекает в 2024 году, но, по данным Marca, из-за яркой игры, которую бразилец демонстрирует в этом сезоне, клуб планирует в скором времени подписать с Винисиусом новый контракт, предложив ему существенное повышение зарплаты.

Сейчас Винисиус является одним из самых низкооплачиваемых игроков "Реала", его зарплата до уплаты налогов – 3,5 млн евро в год.

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В этом сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 14 матчей, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 50 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
marca.com

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Комментарии (5)
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Red_Cat (Салоники)
01.11.2021 в 22:17
Винисиус уже усиленно изучает конспекты Бейла.
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metall5291 (Kharkiv)
01.11.2021 в 20:57
Он давно заслужил. А в этом сезоне - особенно.
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hardcorepwnz (Украина)
01.11.2021 в 21:56
Но 10 все же многовато. Повысить надо, но и чтобы не зажрался, ему еще расти и расти.
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0
-1
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
01.11.2021 в 20:51
Потрібно було збільшити йому зарплатню в двічі,ше коли в матчі ЛЧ з Аяксом його травмованого міняли і він картино видавлював з себе сльози.
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0
-1
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
01.11.2021 в 20:52
В союзі отримав би премію "за преданость команде"
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-1


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