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Реал продлит контракт с вингером на 6 лет
Клуб думает о будущем
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бразильский полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор в конце сезона продлит контракт с "Реалом" зразу на 6 лет. Срок нового соглашения будет рассчитан до лета 2028-го.
Сейчас бразилец зарабатывает 3,5 млн евро в год, а будет получать минимум 5,5 млн. Сумма также может увеличиться за счет бонусов, которые подробно обсудят во время переговоров.
Нынешнее соглашение Винисиуса с мадридским клубом истекает в 2024 году. В новом контракте игрока с "Реалом" будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.
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