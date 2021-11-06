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Реал продлит контракт с вингером на 6 лет

Испания
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Клуб думает о будущем

Реал продлит контракт с вингером на 6 лет

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бразильский полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор в конце сезона продлит контракт с "Реалом" зразу на 6 лет. Срок нового соглашения будет рассчитан до лета 2028-го.

Сейчас бразилец зарабатывает 3,5 млн евро в год, а будет получать минимум 5,5 млн. Сумма также может увеличиться за счет бонусов, которые подробно обсудят во время переговоров.

Нынешнее соглашение Винисиуса с мадридским клубом истекает в 2024 году. В новом контракте игрока с "Реалом" будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
АВС

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