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Лапорта о финансовом контроле: Ла лига на все смотрит через увеличительное стекло
ФФП президенту "Барсы" не по душе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о финансовом контроле, проводимым Ла Лигой. "Проблем с ФФП у "Барсы" быть не должно", – приводит его слова Mundo Deportivo.
"Ла Лига на все смотрит через увеличительное стекло. Каждый день они выдумывают что-то новое. Они хотят провести новый аудит, им надо, чтобы мы подписывали непонятные контракты.
Если они захотят посмотреть на контракт Хави, то... Открывайте книги(начал листать документы).
Проблем с ФФП у "Барсы" быть не должно. Надеемся, Ла Лига тоже так думает", – сказал Лапорта.
Напомним, что сегодня Хави был официально представлен в качестве главного тренера "Барселоны". Испанец подписал контракт до 2024 года.
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