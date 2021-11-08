Лапорта о финансовом контроле: Ла лига на все смотрит через увеличительное стекло

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о финансовом контроле, проводимым Ла Лигой. "Проблем с ФФП у "Барсы" быть не должно", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Ла Лига на все смотрит через увеличительное стекло. Каждый день они выдумывают что-то новое. Они хотят провести новый аудит, им надо, чтобы мы подписывали непонятные контракты.

Если они захотят посмотреть на контракт Хави, то... Открывайте книги(начал листать документы).

Проблем с ФФП у "Барсы" быть не должно. Надеемся, Ла Лига тоже так думает", – сказал Лапорта.

Напомним, что сегодня Хави был официально представлен в качестве главного тренера "Барселоны". Испанец подписал контракт до 2024 года.