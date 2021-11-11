У Барселоны будет менее 10 миллионов евро на зимние трансферы

Бюджет "Барселоны" на зимнее трансферное окно снизился до 10 миллионов евро, сообщает ESPN. Увольнение Кумана, приход Хави и продления контрактов с Гави и Педри сказались на 20 миллионах евро, о которых заявлялось ранее.

Ранее исполнительный директор "Барсы" Ферран Ревертер заявлял, что у сине-гранатовых будет 20 млн евро на зимние приобретения.

Однако подписание долгосрочных контрактов с Ансу Фати и Педри сократило эту сумму. Также "Барсе" пришлось потратиться на увольнение Рональда Кумана с поста главного тренера и назначение Хави вместо него.

Новый тренер "Барсы" хочет, чтобы зимой состав команды пополнил нападающий. Наиболее предпочтителен форвард, который умеет действовать на фланге.

Напомним, что Серхио Агуэро выбыл минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем.