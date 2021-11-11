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У Барселоны будет менее 10 миллионов евро на зимние трансферы

Испания
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(1 голосов)

Увольнение Кумана обошлось в копеечку

У Барселоны будет менее 10 миллионов евро на зимние трансферы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бюджет "Барселоны" на зимнее трансферное окно снизился до 10 миллионов евро, сообщает ESPN. Увольнение Кумана, приход Хави и продления контрактов с Гави и Педри сказались на 20 миллионах евро, о которых заявлялось ранее.

Ранее исполнительный директор "Барсы" Ферран Ревертер заявлял, что у сине-гранатовых будет 20 млн евро на зимние приобретения.

Однако подписание долгосрочных контрактов с Ансу Фати и Педри сократило эту сумму. Также "Барсе" пришлось потратиться на увольнение Рональда Кумана с поста главного тренера и назначение Хави вместо него.

Новый тренер "Барсы" хочет, чтобы зимой состав команды пополнил нападающий. Наиболее предпочтителен форвард, который умеет действовать на фланге.

Читайте такжеЛапорта: Хави будет непросто, потому что нужно создавать команду. Гвардиоле было проще

Напомним, что Серхио Агуэро выбыл минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем.

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В статье: Рональд Куман Барселона Хави
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Источник:
espn.co.uk

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Комментарии (15)
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Wertu098 (бамбас )
11.11.2021 в 22:32
Витю Голден боя даунецкого смогут взять,и Сикана в нападение))))
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Барселиниус (землянин)
11.11.2021 в 22:02
Эх жаль, шо тренер Барсы не Тен Хаг. Тот бы смог починить Барсу. Хави - Куман №2
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0
0
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Барселиниус (землянин)
11.11.2021 в 21:47
Не нужен Барсе никто! Сами с усами. Всё дело в ТРЕ-НЕ-РЕ. Даже из такого... кхм-кхм.. можно конфетку слепить. Зуб даю. Даже лишние барахло есть. Пусть вон Бланкос покупают, они наркотой промышляют, сам Бог им велел так сказать.. Двурогий..
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+1
-1
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NORDOS
11.11.2021 в 21:49
ну подивлюся як зліплять. поржу
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+1
-2
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Барселиниус (землянин)
11.11.2021 в 21:53
Левых негров продать и купить двух высоких, опытных защитников и больше ничего не надо. Пике естественно за борт...
0
0
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NORDOS
11.11.2021 в 21:55
їх ніхто за гроші не купить. узбагойся
+1
-2
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Барселиниус (землянин)
11.11.2021 в 22:07
Роберто, Дест, Юмтити, Дембеле, Пике, Ленгле, Люк де Йонг, Бускетс.. Шо, на двух толковых беков не хватит? Пике и Буся минус ихняя зарплата, их никто не купит.
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NORDOS
11.11.2021 в 22:31
Роберто та Деста можливо продати, але що за них вторгуєш? Інші налаштовані допрацьовувати контракт до кінця. тому тут майже нереально
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Red_Cat (Салоники)
11.11.2021 в 21:45
годный вброс.
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.11.2021 в 21:43
На Аллахьяра хватит и ещё остануться комиссионные
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-1
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NORDOS
11.11.2021 в 21:37
Ахахах
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+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
11.11.2021 в 20:32
Можно купить Марлоса и Тайсона по ценам 2010 года. Дальше цитата из меня самого от 11.11, 2021г 06-42 утра: "Лоадеру. Вот именно. В Ла Масию. ..... взять тренера, простого, не именитого, но местного, которому не чужд каталонский менталитет. Из той же Ла Масии, и игроков оттуда же. И медленно, шаг за шагом, начинать подъем". На этом все.
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+2
0
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NORDOS
11.11.2021 в 21:41
брєд кажеш, тупе підлизування та обсмоктування.. і багато клубів зробили такий підйом без грошей за останні 10років? наведи приклади
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0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.11.2021 в 20:11
Стерлинг , Ван Дейк , Мбаппе и ещё на Сауля хватит
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-1
oda1979 (Запорожье)
11.11.2021 в 20:04
Абалдеть! Круто! Да за это баблище можно купить Мбапе, Левандовского, Де брюйнэ с Кимихом. И еще 6-7 лямов на других 4-5 хороших футболерофф останется. Лапорта решил ничего не жалеть для клуба! Хави должен быть доволен.
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