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Фабрицио Романо: Агуэро завершит карьеру на следующей неделе
У игрока серьезные проблемы со здоровьем
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро объявит о завершении карьеры на следующей неделе. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.
Причиной такого решения игрока являются проблемы с сердцем. В ближайшее время запланирована пресс-конференция, на которой будет объявлено об этом.
Игрок летом текущего года перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити". Он сыграл за клуб 5 матчей и забил один гол.
Sergio Agüero’s set to retire from football due to heart problems, @gerardromero reports. The decision has been made and Barcelona have been informed. ???????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2021
Press conference to clarify the situation expected next week. pic.twitter.com/qwBk3zYk7O
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