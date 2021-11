Фабрицио Романо: Агуэро завершит карьеру на следующей неделе

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро объявит о завершении карьеры на следующей неделе. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

Причиной такого решения игрока являются проблемы с сердцем. В ближайшее время запланирована пресс-конференция, на которой будет объявлено об этом.

Игрок летом текущего года перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити". Он сыграл за клуб 5 матчей и забил один гол.

Sergio Agüero’s set to retire from football due to heart problems, @gerardromero reports. The decision has been made and Barcelona have been informed. ???????? #FCB



Press conference to clarify the situation expected next week. pic.twitter.com/qwBk3zYk7O