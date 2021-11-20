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Фабрицио Романо: Агуэро завершит карьеру на следующей неделе

Испания
(1 голосов)

У игрока серьезные проблемы со здоровьем

Фабрицио Романо: Агуэро завершит карьеру на следующей неделе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро объявит о завершении карьеры на следующей неделе. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

Причиной такого решения игрока являются проблемы с сердцем. В ближайшее время запланирована пресс-конференция, на которой будет объявлено об этом.

Игрок летом текущего года перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити". Он сыграл за клуб 5 матчей и забил один гол.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Фабрицио Романо
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Источник:
FabrizioRomano

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Комментарии (1)
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prockop4uck (Киев)
20.11.2021 в 18:55
Жаль. Мог бы быть хитрее, сидеть на контракте до конца.
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