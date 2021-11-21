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Анчелотти: Мне понравилось качество игры, но после второго гола мы снизили интенсивность
Коуч "сливочных" подвел итоги матча с "Гранадой"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал
"Асенсио выполняет то, о чем я его прошу, поэтому он получает игровое время. Но самое главное, что он показывает свои лучшие качества.
Мне понравилось качество игры "Реала", но не понравилось, что после второго гола мы снизили интенсивность и ритм. Мы оказались не так эффективны, как можем быть на самом деле. Я заменил Винисиуса, чтобы избежать проблем. Игра была жаркой. Я хотел избежать проблем как для нас, так и для "Гранады".
Ключ успеха Крооса, Модрича и Каземиро – в опыте совместной игры на протяжении многих лет. Иногда происходит смена позиций в ходе матча. Иногда Тони и Лука спускаются вниз, чтобы выйти из-под давления, а Каземиро, наоборот, поднимается", – рассказал итальянский наставник.
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