Анчелотти: Мне понравилось качество игры, но после второго гола мы снизили интенсивность

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал разгромную выездную победу над "Гранадой" в матче 14-го тура испанской Ла Лиги.

"Асенсио выполняет то, о чем я его прошу, поэтому он получает игровое время. Но самое главное, что он показывает свои лучшие качества.

Мне понравилось качество игры "Реала", но не понравилось, что после второго гола мы снизили интенсивность и ритм. Мы оказались не так эффективны, как можем быть на самом деле. Я заменил Винисиуса, чтобы избежать проблем. Игра была жаркой. Я хотел избежать проблем как для нас, так и для "Гранады".

Ключ успеха Крооса, Модрича и Каземиро – в опыте совместной игры на протяжении многих лет. Иногда происходит смена позиций в ходе матча. Иногда Тони и Лука спускаются вниз, чтобы выйти из-под давления, а Каземиро, наоборот, поднимается", – рассказал итальянский наставник.