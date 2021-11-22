Примера. Райо Вальекано - Мальорка 3:1. Сыграли как Реал и обошли Барселону

Невероятный, просто волшебный "Райо"! Новичок элиты играет в настолько привлекательный футбол, что в него просто нельзя не влюбиться.

Сегодня "Пчелам" не помешало даже отсутствие из-за травмы Радамеля Фалькао - выглядело так, будто "Мальорка" играла против "Реала", а вовсе не его бедного родственника из окраины Мадрида. "Райо" лучше использовал пространство, быстрее двигал мяч, создавал множество угроз - в общем, выглядел как гранд.

Уже к 20-й минуте счет был 2:0 в пользу хозяев. Сперва Комесанья одним пасом разрезал защиту гостей и вывел на удар Гвардиолу, а через 4 минуты уже Альваро Гарсия результативно сбегал в контратаку после передачи Трехо.

10 - Only Karim Benzema ???????? (17 - 10G 7A) has been involved in more goals than Rayo Vallecano's Óscar Trejo ???????? (10 - 3G 7A) in @LaLigaEN this season (Vínicius Júnior ???????? 10 - 8G 2A). Stellar. pic.twitter.com/CNluN6zABd — OptaJose (@OptaJose) November 22, 2021

"Мальорка" изредка отвечала, но ее выпады нейтрализовал Столе Димитриевский. Если в Трехо сегодня вселился Иньеста, то в македонского вратаря - Нойер, настолько уверенно он выходил из ворот. Сэйв Столе после выпада Антонио Санчеса - это нечто.

Во втором тайме "Райо" мог забить 2, 3, 4 гола, но в итоге остановился на одном - Трехо "паненкой" реализовал пенальти. Пижонство, да, но по такой игре абсолютно уместное. Поздний гол Абдона - это так, чисто для статистики.

У команды Андони Ираолы уже 23 очка - она обходит в таблице "Барселону" и поднимается на 6-е место. У "Мальорки" 15 баллов и 13-я позиция.

14-й тур. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Мальорка" - 3:1

Голы: Гвардиола, 16, Альваро Гарсия, 20, Трехо, 62 (с пенальти) - Абдон, 89

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Посо, 73), Валентин - Паласон (Мартин, 85), Трехо (Унаи Лопес, 68), Альваро Гарсия (Кевин Родригеш, 85) - Гвардиола (Бебе, 68)

"Мальорка": Рейна - Маффео, Вальент, Руссо, Оливан - Батталья, де Галларета (Фебас, 70) - Антонио Санчес (Ндиай, 70), Ли Кан Ин (Мбула, 55), Дани Родригес (Абдон, 85) - Ниньо (Анхель, 55)

Предупреждения: Валентин, 47, Гвардиола, 57, Трехо, 65 - Ли Кан Ин, 28, Оливан, 57