Примера. Райо Вальекано - Мальорка 3:1. Сыграли как Реал и обошли Барселону

Невероятный, просто волшебный "Райо"! Новичок элиты играет в настолько привлекательный футбол, что в него просто нельзя не влюбиться.

Сегодня "Пчелам" не помешало даже отсутствие из-за травмы Радамеля Фалькао - выглядело так, будто "Мальорка" играла против "Реала", а вовсе не его бедного родственника из окраины Мадрида. "Райо" лучше использовал пространство, быстрее двигал мяч, создавал множество угроз - в общем, выглядел как гранд.

Уже к 20-й минуте счет был 2:0 в пользу хозяев. Сперва Комесанья одним пасом разрезал защиту гостей и вывел на удар Гвардиолу, а через 4 минуты уже Альваро Гарсия результативно сбегал в контратаку после передачи Трехо.

10 - Only Karim Benzema ???????? (17 - 10G 7A) has been involved in more goals than Rayo Vallecano's Óscar Trejo ???????? (10 - 3G 7A) in @LaLigaEN this season (Vínicius Júnior ???????? 10 - 8G 2A). Stellar. pic.twitter.com/CNluN6zABd