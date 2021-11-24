Мартин Брайтвайт: Я буду играть важную роль в Барселоне

Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером команды Хави.

"Сейчас речь идёт о скором возвращении, но я буду играть важную роль, когда вернусь. Я разговаривал с Хави. Он чётко знает, что он хочет делать и что он хочет изменить. Он знает, как он хочет играть, и это делает всё очень ясным. Будет очень интересно с ним поработать.

Процесс восстановления проходит хорошо", — приводит слова Брейтуэйта Marca.

Хави официально стал тренером "Барселоны" 6 ноября 2021-го, подписав контракт до 2024 года.