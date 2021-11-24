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Мартин Брайтвайт: Я буду играть важную роль в Барселоне
Футболист разговаривал с Хави
Фото - ФК Барселона / автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером команды Хави.
"Сейчас речь идёт о скором возвращении, но я буду играть важную роль, когда вернусь. Я разговаривал с Хави. Он чётко знает, что он хочет делать и что он хочет изменить. Он знает, как он хочет играть, и это делает всё очень ясным. Будет очень интересно с ним поработать.
Процесс восстановления проходит хорошо", — приводит слова Брейтуэйта Marca.
Хави официально стал тренером "Барселоны" 6 ноября 2021-го, подписав контракт до 2024 года.
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